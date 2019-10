Keď utekajú ľudia. Desať slovenských miest, ktorým ubudlo najviac obyvateľov

Na zozname je aj rodisko trojnásobného expremiéra.

6. okt 2019 o 22:45 Tomáš Vašuta

V meste Svidník platilo dlhé roky nepísané pravidlo, že významné spoločenské podujatia sa majú konať po výplatnom termíne tamojšej odevnej firmy. Nebola to náhoda.

Niekdajší Svik dával prácu stovkám rodín a výrazne ovplyvňoval ekonomickú prosperitu celého regiónu.

V roku 2003 ešte firma zamestnávala 1 030 ľudí. Bol to jej vrchol, po ktorom to s ňou išlo už len dole kopcom. Do roku 2009 zamestnanosť v Sviku spadla na polovicu. A tento rok v lete taliansky majiteľ oznámil, že výrobu presúva na Balkán. Všetkých zamestnancov prepustil.

Osud podniku, ktorý vznikol za bývalého režimu s cieľom urbanizovať okolitý región, vypovedá aj o situácii v meste na severovýchode Slovenska. Starí si už akosi zvykli, mladí odchádzajú. Aj preto sa mesto dostalo do rebríčka desiatich slovenských miest, ktorým ubudlo najviac obyvateľov.

Vo Svidníku sa, nanešťastie, stretli všetky faktory, ktoré sa na Slovensku podpisujú pod úbytok obyvateľov v mestách – nedostatočná infraštruktúra, málo pracovných príležitostí aj obmedzený výber bývania.

„Sme malé mesto v okrajovom regióne Slovenska a z toho vyplývajú všetky negatívne, ale aj pozitívne dosahy,“ hovorí pre INDEX primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

Mladí sa za prácou presťahovali, staršie ročníky dochádzajú. Ženy zväčša do Rakúska, muži do Česka.

Svidník nie je ojedinelý príklad. Z 2 932 slovenských miest a obcí už 1 570, čiže niečo vyše polovice, zaznamenalo v posledných desiatich rokoch pokles počtu obyvateľov.

INDEX na základe dát Štatistického úradu SR vytvoril rebríček desiatich miest, ktorým od roku 2009 ubudlo najviac obyvateľov.

10. Svidník

Svidník. (zdroj: uzemneplany.sk)

Počet obyvateľov v roku 2009: 12 003

Počet obyvateľov v roku 2018: 10 873

Percentuálny pokles: 9,41

V okresnom meste na severovýchode Slovenska žilo pred desiatimi rokmi ešte 12-tisíc obyvateľov, na konci minulého roka ich bolo o 1 130 menej.

„Mladí ľudia sa po štúdiách nevracajú do miesta svojho bydliska, ostávajú zväčša vo väčších mestách, kde očakávajú lepšie možnosti uplatniť sa,“ začína rozprávanie primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

Za hlavný problém považuje dopravnú dostupnosť. V celom okrese Svidník nenájdete ani meter koľajníc. „Región potrebuje dobudovanie rýchlostnej cesty R4 ako soľ. Po kľukatých, úzkych cestách sa žiaden investor do regiónu hrnúť nebude,“ hovorí primátorka.

Pri pohľade do budúcnosti je optimistická. Vysvetľuje, že cena nehnuteľností je v porovnaní s krajským mestom Prešov stále priaznivá.

„Ak by bola hotová rýchlostná cesta Svidník – Prešov, bolo by veľmi príjemné bývať vo Svidníku, užívať si benefity života v malom pokojnom meste a za prácou dochádzať 20 či 30 minút do krajského mesta,“ uzatvára.

9. Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom (zdroj: Wikimedia/Midnight Runner/CC)

Počet obyvateľov v roku 2009: 5 356

Počet obyvateľov v roku 2018: 4 834

Percentuálny pokles: 9,75

„Myslím si, že to bude pokračovať,“ vzdychne si primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran.

Kopaničiarske mesto stratilo za uplynulých desať rokov takmer každého desiateho obyvateľa. Primátor hovorí, že pod negatívny vývoj sa podpisuje aj vekové zloženie obyvateľstva.