Burgery z falošného mäsa chcú zachrániť planétu. Jedia sa aj na Slovensku

Proteíny majú z hrachu alebo zo sóje.

12. okt 2019 o 17:15 Tatiana Kapitánová

Vyzerá to ako mäso, chutí to ako mäso, ale nie je to mäso. Čo je to? Takto by mohla znieť detská hádanka, ale aj opis rastlinnej alternatívy, ktorá chce nahradiť svoju živočíšnu inšpiráciu.

Na svetovom poli sa o priazeň zákazníkov bijú najmä dvaja hráči – Beyond Meat a Impossible Foods. Napriek vyššej cene si nachádzajú čoraz viac priaznivcov. A aj na Slovensku.

Vegán, ktorý ochutnáva mäso

Za myšlienkou Beyond Meat stojí Ethan Brown. Vzťah k poľnohospodárstvu a prírode zdedil po svojom otcovi, profesorovi a príležitostnému farmárovi.

Hovorí, že zlepšiť klímu chcel najprv ako energetik. Stále sa však vracal k úlohe hospodárskych zvierat v ekonomike.