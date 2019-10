Vyššia minimálka? Štát zarába na pracujúcej chudobe

Tajomník RÚZ Martin Hošták o raste minimálnej mzdy.

4. okt 2019 o 11:42 Jozef Tvardzík

Ešte vlani bola minimálna mzda na Slovensku 480 eur. Od začiatku tohto roka sa zvýšila na 520 eur a od budúceho roka stúpne na 580 eur. Na prvý pohľad dobrá správa pre zamestnancov.

Naráža však na ekonomickú realitu, upozorňuje v rozhovore pre INDEX tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták. Podľa neho ide len o lacné PR pre vládu, ktorá sa môže pred voličmi pochváliť v televízii.

Na raste minimálnej mzdy len veľmi obmedzene profitujú najhoršie zarábajúci zamestnanci. Víťazom je štát, ktorý od nich vyberie viac na daniach a odvodoch.

To dokazujú aj čísla. Ako vyplýva to z analýzy Centra lepšej regulácie, kým pred piatimi rokmi zaplatil zamestnanec s minimálnou mzdou na daniach a odvodoch 29 percent z celkových mzdových nákladov, tento rok je to takmer 40 percent.

Okrem toho, rast minimálnej mzdy na plánovaných 580 eur zvýši ročné náklady slovenským živnostníkom a malým a stredným podnikom celkovo o 101,8 milióna eur.

V rozhovore sa dočítate: Prečo je rast minimálnej mzdy problém pre najchudobnejšie regióny

Ako vplýva na rastúcu ekonomiku

Ako sa vôbec stanovila suma 580 eur

Ako môže minimálna mzda urýchliť automatizáciu výroby

Prečo je minimálna mzda bariérou pre dlhodobo nezamestnaných

Ako by ste vysvetlili človeku, ktorý v hladovej doline pracuje za minimálnu mzdu, že jej zvyšovanie je zlý nápad?

Je nepochybné, že zamestnanci najmä v ekonomicky slabších regiónoch pracujú za mzdy, ktoré sú veľmi nízke. Nikto nepopiera, že vyžiť z minimálne mzdy je náročné. Lenže prečo sa z každého zvyšovania minimálnej mzdy musí najviac nabaliť štát?

Pri mzde 580 eur zamestnanec je cena práce pre firmu 784 eur. Zamestnanec dostane v čistom 469 eur. Rozdiel medzi celkovou cenou práce a čistou mzdou je 315 eur. Táto sumu ide štátu vo forme daní a odvodov. Pýtam sa, či štát musí zarábať na pracujúcej chudobe.

Prečo by vyššia minimálna mzda mala byť problém pre firmy z ekonomicky slabších regiónov?

Vo Svidníku alebo Michalovciach nie je veľa firiem, ktoré by produkovali tovary a služby s vysokou pridanou hodnotou. Ide skôr o produkciu tovarov a služieb s nižšou pridanou hodnotou, značne založenú na ľudskej práci. Pokiaľ takejto firme administratívne zvýšite minimálnu mzdu, tak zamestnávateľ má dve možnosti.

Aké?