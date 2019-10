Diaľničná známka na 365 dní mohli byť už dávno. Prečo s ňou štát otáľal?

Systém Skytollu zmenu umožňoval, štát sa nesprával férovo.

11. okt 2019 o 18:16 Marek Poracký

BRATISLAVA. Motoristi si od februára konečne budú môcť na slovenské diaľnice kúpiť aj známku, ktorá bude platiť celý rok od momentu, kedy si ju zakúpia.

Okrem nej zostanú desaťdňová, mesačná známka a napodiv aj známka na kalendárny rok.

Výhoda novej 365-dňovej známky je očividná. Kto by si dnes, v polovici októbra kúpil doterajšiu ročnú známku, mohol by ju využívať iba do 31. januára budúceho roka.

Nová známka by platila do budúceho októbra. Cena oboch typov e-známok bude rovnaká.

Novinku si štát objednal od spoločnosti SkyToll, ktorá prevádzkuje diaľničné mýto aj systém na elektronické diaľničné známky.

Štát stratí milióny