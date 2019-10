Hľadá ukradnuté autá: Do pár hodín je z nich len kopa šrotu

Štefan Farkas je autorom stránky a aplikácie HAKA.

23. okt 2019 o 12:54 Jozef Tvardzík

Vo facebookovej skupine HAKA (Hľadá sa auto krádeže automobilov) si ľudia najprv zdieľali fotografie ukradnutých áut. V súčasnosti má takmer 190-tisíc členov. Vlani v máji k nej pribudla rovnomenná aplikácia, cez ktorú môže ktokoľvek nájsť ukradnuté auto alebo bicykel.

Stačí do aplikácie vložiť evidenčné číslo auta alebo VIN číslo vozidla umiestnené za čelným sklom. Systém potom auto overí v databáze, či ho nehľadá polícia. Doteraz sa takto našlo 134 ukradnutých vozidiel a ďalšie desiatky, ktoré sa majiteľom stratili.

INDEX sa rozprával so Štefanom Farkasom, zakladateľom facebookovej skupiny a autorom aplikácie HAKA.

V rozhovore sa dočítate: Ako funguje vyhľadávanie kradnutých áut

V čom sa HAKA líši od oficiálnych policajných systémov

Koľko peňazí sa v autičkárskom biznise točí

Ako majú v autíčkarskych gangoch rozdelené úlohy

Kto stáča kilometre na ojazdených autách

Je kradnutie áut na Slovensku stále v kurze?

Áno. Úzko spolupracujeme s políciou a sami zisťujeme, ako tieto skupiny fungujú. Keď nám niekto nahlási kradnuté auto, tak ho nevylepíme len na facebook. Sami ideme po stopách zlodejov.

Máme vlastný operačný systém, vysielačky, zapožičané vozidlá, ako aj rôzne databázy, o ktorých ľudia ani nevedia, a aktívne pátrame. Poznáme finty a techniky, ako účinne zlodejov sledovať a dozvedieť sa o nich čo najviac.

Súvisiaci článok Hodnota auta po kúpe prudko klesá. Ekonómovia vypočítali o koľko Čítajte

Na aké účely sa autá kradnú?

Rozdelil by som to do troch skupín. V prvej sú autá do 10-tisíc eur, ktoré sa kradnú len na to, aby sa s nimi páchala trestná činnosť. Vykradne sa s ním čerpacia stanica, natankuje sa a ujde sa, prípadne sa v ňom rozvážajú drogy. Zlodej alebo díler používa takéto auto len preto, aby nešiel na vlastnom. Sú to zároveň autá, ktoré cez HAKA nachádzame najčastejšie, pretože zlodej sa ich potom zbavuje.

Ďalšou kategóriou sú autá s hodnotou od 10- do 25-tisíc eur. Octavie alebo „superbéčka“. Kradnú sa na objednávku. Vozidlo je vyhliadnuté dávno pred tým, než sa ukradne. Nekradne sa tak, ako si možno myslíte, že po krádeži stojí niekde v garáži, pretože sa ho zlodej nevie zbaviť. A treťou kategóriou sú luxusné vozidlá.

Niekedy prídu skôr ako polícia