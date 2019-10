Pokračovanie River Parku dostalo zelenú. Cyklisti ani Karlovka spokojní nebudú

Nová zástavba pri Dunaji je bližšie k realizácii.

21. okt 2019 o 18:08 Tomáš Vašuta

BRATISLAVA. Projekt, ktorý roky budí vášne, je bližšie k realizácii. Ministerstvo životného prostredia aktuálne odobrilo zámer stavať jednu z častí pokračovania polyfunkčného komplexu River Park.

Súčasťou projektu, ktorý vyrastie namiesto zbúraného Parku kultúry a oddychu, majú byť nielen byty, apartmány, ale aj planetárium.

Boj o PKO

Aktuálne odobrenie ministerstva je vyvrcholením niekoľkoročného „boja“ developerov, mesta i aktivistov, ktorý sa začal ešte v roku 2005. Práve vtedy mestské zastupiteľstvo na čele s primátorom Andrejom Ďurkovským odpredalo pozemky pod budovou kultúrneho stánku spoločnosti Henbury Development.

Problémom bolo to, že predaj prebehol bez verejnej diskusie a transparentnej súťaže. Už o rok na to chcel developer začať búracie práce, nepodarilo sa mu to však. Aj pre odpor umelcov a verejnosti. V ďalších rokoch potom prebiehali medzi mestom, aktivistami a developerom výmeny názorov.