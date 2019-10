Prvé aplikácie naprogramoval ako dieťa, dnes dobýva svetové trhy

Jakub Lajmon podniká od strednej školy.

25. okt 2019 o 14:07 Štefánia Kačalková

Programovanie ho bavilo, ale nestačilo mu len programovať. Jeho život je spätý s počítačmi, ale najmä s podnikaním, ktoré rozbiehal už ako maturant. Jakub Lajmon so svojím tímom pomáha ľuďom vo firmách šetriť čas.

Informatiku začal študovať, keď mal desať rokov a nastúpil na osemročné gymnázium v Trstenej do triedy zameranej na programovanie.

„Učili sme sa tam základné algoritmy v programe Comlogo, čo bolo zadávanie príkazov korytnačke, ktorá sa podľa nich hýbala a niečo kreslila,“ spomína si J. Lajmon.

Potom sa od odborníka z rodiny dozvedel o programovacom jazyku Visual Basic, v ktorom sa programujú aplikácie.

Otec mu od kolegov v práci požičal nejaké knižky a J. Lajmon začal v dvanástich rokoch robiť prvé aplikácie.

„Ako 15-ročný som bol na sústredení a vyhral som cenu pre najlepšieho programátora. Od vedúceho, ktorý mal marketingovú firmu, som vtedy dostal možnosť brigádovať. A to ma presvedčilo, že sa tým chcem živiť,“ opisuje.

Dnes ako 27-ročný má firmu IN Solution, ktorá navrhuje a vyvíja softvér na zákazku. Napríklad webové systémy, interné firemné systémy – intranety alebo systémy na automatizáciu výroby a procesov – rôzne senzory či skenery.

Jeho spoločnosť je príkladom toho, ako môžu informačné technológie zefektívniť fungovanie firiem.

Prvú cenu získal v tábore pre deti a poslednú si prevzal v júni v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ.

„Pre firmu je to určite dobrá vizitka. To, čo robíme, je ťažké jednoducho opísať. Keď objasňujeme, aké to má výsledky, tak to znie ako klišé. Ale práve v tom máme perfektné referencie, že šetríme firmám čas a peniaze,“ zdôrazňuje J. Lajmon.

Cesta k vlastnej firme