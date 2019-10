Mobil namiesto čítačky občianskeho: Aplikácia sa blíži veľmi pomaly

V sľubovanom decembrovom termíne nebude.

30. okt 2019 o 16:07 Martina Raábová

BRATISLAVA. „Do Vašej elektronickej schránky, do priečinka Prijaté správy, bola uložená nová správa od odosielateľa Okresný súd Nitra.“

Kto používa čipový občiansky preukaz (eID) a má aktivovanú elektronickú schránku na vládnom portáli Slovensko.sk, takéto upozornenia pozná.

Na to, aby sa ste sa dostali k obsahu e-schránky, cez ktorú štát komunikuje s občanom alebo podnikateľom, v súčasnosti potrebujete počítač a čítačku kariet. Čoskoro sa to má zmeniť. Prístup do e-schránky bude možný aj pomocou mobilnej aplikácie.

O tom, že v ére smartfónov by si používatelia slovenského e-governmentu zaslúžili mobilný prístup do dátovej schránky, sa hovorí už pomerne dlho.

Preto keď šéf sekcie informačných technológií verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Jaroslav Kmeť pred niekoľkými týždňami avizoval, že appku spustia prvého decembra, znelo to ako dobrá správa.

Aká je realita?

Chceli, nepodarilo sa. Prečo?

Elektronické schránky na portáli Slovensko.sk spravuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Jej šéf Peter Ďurica pre INDEX uviedol, že termín prvý december na spustenie novinky je „prakticky nereálny“.