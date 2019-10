Borovský: Kellner si kúpil hračku. Mika: Nie je to atómový kufrík

O kúpe Markízy s bývalými riaditeľmi televízií.

28. okt 2019 o 17:58 Jozef Tvardzík

Najbohatší Čech Petr Kellner bude vlastniť najvplyvnejšiu televíziu v Česku a na Slovensku. Jeho spoločnosť PPF kupuje od amerického koncernu AT&T sieť televíznych staníc CME, ktorej súčasťou sú okrem českej Novy a slovenskej Markízy aj stanice v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku.

Transakcia má stáť 2,1 miliardy eur, čo je dvojnásobok trhovej kapitalizácie CME. Čo si o tomto mediálnom obchode myslí bývalý riaditeľ RTVS Václav Mika a bývalý šéf TV JOJ František Borovský, ktorý dnes stojí za vznikom televízie Up Network?

Súvisiaci článok Prečo bude mať Markízu Kellner a nie Penta Čítajte

O možno predaji Markízy sa hovorilo už dlhšie. V hre bolo niekoľko záujemcov. Boli ste prekvapený, že CME nakoniec získal Kellner?

Václav Mika: Podľa mojich informácií sa v tomto roku začalo rokovať na jar. V užšom kole boli dvaja hráči - medzinárodná spoločnosť Discovery a PPF. Hoci sa na to pozeráme z pohľadu Markízy, v celom CME je len menšou časťou.

Vidím v tomto obchode istú synergiu aktivít PPF na jednotlivých trhoch a ich mediálneho pokrytia. Dáva to logiku, ak sa pozrieme, ako fungujú spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na mediálny obsah a distribúciu. Fungovanie televízie samostatne je už minulosťou.

František Borovský: Kúpa CME Kellnerom bola taká 200-dielna stredoeurópska telenovela. Všetci akosi predpokladali výsledok, všetci, samozrejme, vedeli, ako to dopadne, a nakoniec to aj tak dopadlo. Keby išlo o seriál, asi by som ho po tretej časti prestal pozerať.