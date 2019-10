Fico prišiel o byt u Bašternáka, správkyňa ukončila zmluvu. Koľko platil?

Správkyňa stále tieto informácie nezverejňuje.

31. okt 2019 o 17:03 Martina Raábová

BRATISLAVA. Nájomná zmluva, podľa ktorej býval ešte donedávna v luxusnom komplexe Bonaparte bývalý premiér a predseda strany Smer Robert Fico, už neplatí.

Konkurzná správkyňa majetku odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka Lenka Ivanová tvrdí, že zmluvu oficiálne ukončila ku koncu októbra, píše Trend.

Ivanová zároveň uviedla, že výťažok z nájomného, ktoré za posledných šesť mesiacov Fico zaplatil, je vo výške 15 900 eur. Mesačne teda platil 2650 eur.

To potvrdzuje Ficove dávnejšie tvrdenia o tom, koľko za byt platil. Do bytu v Bonaparte sa nasťahoval pred niekoľkými rokmi a vravel, že zaň platí nájomné v spomínanej výške 2650 eur plus energie. Novinárom taktiež ukázal aj nájomnú zmluvu.

Hoci Ivanová spočítala, koľko Fico za nájom v Bašternákovom byte zaplatil, tieto informácie naďalej nezverejňuje. Výťažok z nájomného je totiž rovnako ako iný majetok súčasťou súpisu v konkurze, v ktorom má prepadnúť štátu.

Konkurzná správkyňa donedávna nezverejňovala ani zoznam prihlásených pohľadávok.

V internetovom registri úpadcov ich zverejnila až po tom, čo začalo voči nej ministerstvo spravodlivosti konanie o pokute za nezverejňovanie.

Aj naďalej však Ivanová neukázala zápisnicu z veriteľskej schôdze či aktualizovaný súpis majetku s nájomným.

Ivanová navyše odmieta podať odporovacie žaloby voči prevodom majetku, ktorý sa snažil pred trestom Bašternák skryť. Nevidí na to dôvod.

Bašternák sa pred trestom zbavoval majetku tak, že ho takmer všetok daroval rodine a známym. Ostal mu len byt v Bonaparte, pár strelných zbraní a bezcenná eseročka.

Byt - rovnako ako ostatný majetok v konkurze - bude správkyňa speňažovať.