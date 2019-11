Šéf nemocnice z Threemy uzatvoril ďalší čudný tender

Riaditeľ nemocnice sv. Michala obhajuje čudnú zmluvu s čudnými pravidlami.

4. nov 2019 o 0:00 Xénia Makarová

Autorka pracuje v Nadácii Zastavme korupciu

Nemocnica Sv. Michala, ktorá patrí pod ministerstvo vnútra, uzatvorila začiatkom októbra veľký a podivný tender za takmer 230-tisíc eur vrátane DPH na čistiace a hygienické potreby.

Cez rovnakú zmluvu objednala však aj domáce spotrebiče, rôzny nábytok, kartotéky či dopravné služby. Často išlo o presné výrobky konkrétnych značiek.

Na tender Nadáciu písomne upozornil anonymný oznamovateľ.

Celá súťaž od vyhlásenia po výber víťaznej ponuky pritom trvala len niekoľko dní. Nemocnica o zákazke informovala ráno vo štvrtok 3. októbra a už ďalší týždeň v stredu ráno 9. októbra bol známy víťaz.

De facto tak záujemcovia mali na prípravu svojich ponúk pre vyše 200-tisícový tender s vyše 140 položkami štyri pracovné dni.

Nemocnica krátky termín vysvetľuje automatickým nastavením systému, v ktorom súťažila. ,,Lehota na predkladanie ponúk je štandardne nastavená v systéme EKS - Elektronického kontraktačného systému,“ uviedol Marian Križko, riaditeľ nemocnice.

Jeho vysvetlenie ale spochybňuje odborník na verejné obstarávanie, ktorého oslovila Nadácia, ale ktorý si neželal byť menovaný. ,,Lehotu si volí zadávateľ zákazky, aj keď mu môže elektronický kontraktačný systém automaticky nejaký termín ponúknuť.“

Nadácia mu prekážala

Križkovo meno sa pred pár dňami objavilo v súvislosti s komunikáciou cez Kočnerovu Threemu. S aktuálne väzobne stíhaným Mariánom Kočnerom sa mali dávnejšie baviť o inom staršom tendri, o ktorý mal záujem Kočner so svojou budovou.

V komunikácii sa spomína aj Nadácia Zastavme korupciu. Križko sa na ňu sťažoval, pretože pred tromi rokmi upozornila na opakované predraženia pri samotnom zariaďovaní nemocnice.

Viacero možných porušení pravidiel pre verejné obstarávanie vidí v aktuálnom tendri aj Nadáciou oslovený odborník.

Napríklad zmluva spomína konkrétne produkty od konkrétnych značiek pre bieliaci prostriedok, toaletný papier či odpadkový kôš. Ale aj pre taniere, chladničky, upratovacie mopy či stolové lampy, teda u väčšiny zo 141 zadaných položiek. Zmluva tiež uvádza konkrétny skartovací stroj, pričom ráta s dodaním 5 kusov.

Dodávateľ môže štandardne ponúknuť aj iné produkty, no tie nesmú mať horšie vlastnosti ako zadefinované položky. To ale u niektorých položiek nemožno z popisu zistiť.

Napríklad pri jednom z požadovaných typov schodíkov chýbajú rozmery. Je uvedená len nosnosť a výška držiaka. Pri WC sade je zas rozsiahly opis štetín kefy, ale absentujú akékoľvek rozmery, požiadavky na materiál či farbu.

Jedna z kartoték je v opise technických vlastností vynechaná úplne. Nemocnica z nej plánuje odobrať 20 kusov.

Dodať aj to, čo neuviedli

Odborník na verejné obstarávanie upozorňuje ešte na ďalšiu neštandardnú časť zmluvy. V jednom z jej bodov sa totiž hovorí, že ,,objednávateľ (nemocnica) si vyhradzuje právo na objednanie aj iného tovaru, neuvedeného v predmete zákazky“.

Aj keď ďalší popis naznačuje, že tovar by mal súvisieť so „špecifikáciou zákazky“, môže to byť v rozpore s pravidlami verejného obstarávania. Ako totiž možno súťažiť cenou o niečo, čo vopred ani nie je definované?

De facto tak prípadný záujemca vopred čelí riziku sankcie, že požadovaný tovar podľa zmluvných podmienok nedodá.

Nadácia podáva v súvislosti s týmto tendrom podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Z dôvodu, že sa pod jednu súťaž nielenže zahrnulo priveľa rozličných činností – od čistenia, cez nábytok, odpadkové vrecia až po skartovačky, ale tender spomína opakovane konkrétne značky výrobkov, pričom na druhej strane pri niektorých výrobkoch absentuje jasný popis.

Takéto ,,zadanie“ sa v minulosti spájalo s tendrami, aj na ministerstve vnútra, ktoré vyzerali byť šité na mieru pre vopred určeného záujemcu.

Vyhral vlaňajší dodávateľ

Súťaž vyhrala bratislavská firma Verdi. Eseročka s pôvodným názvom Abondio sa koncom novembra 2015 stihla premenovať, ale aj presťahovať na sídlisko v bratislavskej Dúbravke, kde si trvalý pobyt uviedla aj nová konateľka a vlastníčka firmy. Od týchto zmien sa firme začalo viditeľne dariť.

Pôvodne symbolické tržby už v ďalšom roku 2016 vyleteli nad 200-tisíc eur a vlani prekonali 400-tisícovú hranicu. A to firma so zameraním na nešpecializovaný veľkoobchod nezamestnáva ani 10 zamestnancov.

Keďže súťaž prebehla v Elektronickom kontraktačnom systéme, teda v takzvanom etrhovisku, podľa Križka sa od jej spustenia nedalo do nej nijako externe zasahovať. Celkovo o zákazku súperili tri firmy.

Firma Verdi nie je pritom nemocnici neznáma. Rovnaké čistiace a hygienické služby vyhrala aj vlani. Len vtedy išlo o štyrikrát menšiu zmluvu v hodnote necelých 50-tisíc eur.

,,K navýšeniu objemu zmluvy došlo z dôvodu zlúčenia Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala v roku 2019 s Leteckou vojenskou nemocnicou v Košiciach,“ vysvetlil nárast sumy Križko.

Dodal, že nemocnici takto pribudli aj prevádzky náročné na zásobovanie, ktoré doteraz nemala, napríklad kuchyne či práčovne. Ich služby nemocnica poskytuje aj ďalším odberateľom.