Vallo: Bratislava potrebuje strop. Určíme limity na výšku stavieb

O pár týždňov si bratislavský primátor Matúš Vallo pripomenie prvý rok pôsobenia vo funkcii. Prvé opatrenia, ktoré boli najviac viditeľné, zasiahli developerov. Ako bývalý architekt ich dobre pozná.

Po necelom roku vo funkcii presviedča, že z pozície primátora sa hlavné mesto dá zmeniť k lepšiemu. V rozhovore pre INDEX hovorí o škrtoch pre developerov, plánoch v mestskej hromadnej doprave, aj o problematických projektoch.

Jedným z prvých viditeľných opatrení, ktoré ste zaviedli po nástupe na úradu, bola stopka hre na apartmány. Prečo ste sa rozhodli roky tolerovanú praktiku developerov, keď predávali byty ako apartmány, zakázať?

Uvedomujem si, že to má základ v normách, ale v podstate je to klamstvo a obchádzanie územného plánu, aj parkovacích noriem. Takáto situácia často vytvárala diskomfort pre ľudí, ktorí si apartmány kúpili, aj pre tých, ktorí žijú v susedstve.

Apartmánov pritom v Bratislave nie je málo, evidujeme ich zhruba deväťtisíc. Sú symbolom toho, že sa robili nie celkom „rovno“, ale príliš špekulatívne.

Už sa vám na tento krok developeri sťažovali?

Samozrejme, tlak zo strany developerov je veľký. Musíme im však aj uznať, že dnes je 201-tka (kód pre využiteľnosť územia, pozn. red.), ktorá určuje, že v lokalite môže vzniknúť 30 percent bývania a 70 percent občianskej vybavenosti, nezmysel. Bratislava je zamorená obchodných centrami a hľadať ďalšie možnosti rozširovania služieb je utópia. Už jednoducho nie sú potrebné.

Vzišli ste architektonického prostredia, v ktorom poznáte developerov a oni poznajú vás. Zrazu jedno z prvých opatrení zatlačí na developerov. Neboli ste pod väčším tlakom?

Nebolo to jedno z prvých opatrení, patrilo to do série opatrení. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme sa nepohybovali v šedej zóne. A toto sa dalo nazvať šedou zónou.

Neľutovali ste, že ste developerov poznali?