Len prespať a odísť do mesta? Bratislavský satelit chce nové centrum

Miloslavov vyhodnotil architektonickú súťaž.

6. nov 2019 o 11:15 Tomáš Vašuta

Stali sa vedľajším produktom realitného boomu v okolí veľkých miest. Živelne rastú a nových záujemcov lákajú výhodnejšími cenami nehnuteľností či vidieckym charakterom života. Že ich obyvatelia musia riešiť zápchy, nedostatok služieb a problémy súvisiace so živelným nárastom je druhá stránka mince.

Hovoríme o satelitoch, ktoré sa aj vďaka rastúcim cenám nehnuteľnostiam stali fenoménom posledného desaťročia.

Sú všade vo svete, každá lokalita má svoje špecifiká. Obce v okolí Bratislavy často pripomínajú nekoordinovane vznikajúce lastovičie hniezda.

Pozitívny príklad

Svoje by o tom vedeli rozprávať obyvatelia satelitov roztrúsených v okolí hlavného mesta. Občas sa nájdu aj pozitívne príklady, ktoré ukazujú, ako by to v ideálnom stave mohlo vyzerať. Jeden taký aktuálne ukazuje obec Miloslavov.

Obec v okrese Senec zaznamenala v uplynulom desaťročí dramatický nárast obyvateľstva. Kým na konci roka 2009 mala podľa Štatistického úrad 1 670 obyvateľov, na konci minulého roka ich už bolo 3 035. Ďalšie stovky ľudí bývajú v obci bez toho, aby ich štatistiky evidovali.