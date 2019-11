Hackeri: eKasa sa obísť dá, obhajoba daniarov je scestná

Daniari na podvod vraj nemajú ako prísť.

4. nov 2019 o 17:30 Martina Raábová

BRATISLAVA. Etickí hackeri poukázali na to, že podnikatelia vedia systém eKasy obísť tak, že si pokladnicu odpoja z chráneného dátového úložiska.

Takýmto spôsobom vie podnikateľ vydávať bločky bez toho, aby o nich finančná správa vedela, hoci zmyslom eKasy je práve online evidencia tržieb.

Na to, ako jednoducho sa dá eKasa obísť, upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Cieľom zavádzania online evidencie tržieb je pritom znemožniť podnikateľom robiť podvody na daniach.

Finančná správa však odmieta, že by sa eKasa dala obísť. Ak by aj podnikateľ využil takzvaný emulátor (softvér, ktorý napodobňuje originál, pozn. red.) aby sa odpojil od chráneného dátového úložiska, finančná správa si to vraj všimne.

Daniari navyše tvrdia, že takto vydávať bločky môže podnikateľ iba v offline režime a len čo sa opäť pripojí do online režimu, zistia, že pokladničné doklady neboli vydané v číselnom slede a je to pre nich podnet na kontrolu.

Bezpečnostná firma Nethemba však tieto argumenty popiera a pripomína pravý zmysel chráneného dátového úložiska.