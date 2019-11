Rieši majetky mafiánov: Vyhrážky a netradičné telefonáty ho neodradili (rozhovor)

Konkurzy majetkov prechádzajú pôrodnými bolesťami.

9. nov 2019 o 8:15 Adam Valček, Martina Raábová

BRATISLAVA. Keď súd tento rok vyhlásil konkurz na majetok odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, novinári očakávali, že jeho trest prepadnutia majetku bude riešiť skúsený konkurzný správca MAREK GLEMBA.

V minulosti ho štát poveril riešením týchto trestov v prípade odsúdených mafiánov Františka Borbélyho a Róberta Lališa.

Okresný úrad Bratislava nakoniec do Bašternákovho konkurzu menoval iného správcu, Lenku Ivanovú. V jej prípade ide o prvý takýto konkurz.

Doterajšie kroky správkyne pritom vyznievajú kontroverzne. V rozpore so zákonom nezverejňovala všetky informácie z konkurzu, donedávna preto neboli známi ani Bašternákovi veritelia.

Ivanová tiež odmieta podať odporovacie žaloby, ktorými by spochybnila prevody majetku na Bašternákovu rodinu a známych. Bašternák im mnohomiliónový majetok daroval krátko pred odsúdením, aby ho ochránil pred prepadnutím štátu.

Glemba má na to jednoznačný názor. „Posledné slovo by mal mať súd. Správca by mal odporovacie žaloby podať,“ hovorí v rozhovore pre INDEX.

Po dohode s Glembom nezverejňujeme jeho fotografie z dôvodu ochrany súkromia a výkonu správcovskej činnosti v konkurzoch, kde speňažuje majetok odsúdených mafiánov.

Prečo ste sa stali správcom?

Oslovilo ma to, pretože okrem práva to má ekonomický rozmer. Navyše, je jednoduchšie stať sa správcom než advokátom. Pri správcovi nepotrebujete prax. Licenciu získate vďaka školeniam a skúškam. Správcu som chcel robiť popri tom, ako sa stanem advokátom.

Je dobré, že správca nepotrebuje prax?

Aj po získaní licencie musíme získavať kredity. Chodíme na školenia, pretože každé dva roky musíme kredity vykazovať ministerstvu spravodlivosti. Prax si teda dopĺňame. Zároveň podľa zákona platí, že ak správca na konkrétny konkurz odborne nemá, je povinný ho odmietnuť.

Skúsenosti s mafiánmi

V bratislavskej právnickej komunite ste známy ako správca konkurzov zločincov, ktorí po odsúdení na trest prepadnutia majetku. Najprv to bol mafián František Borbély, navrhol vás bratislavský okresný úrad. Ako ste vtedy vnímali?

Niekto mi napísal, že moje meno sa spomína v médiách. Ja som nevedel, kto presne je Borbély. Vedel som len, že sú nejakí sýkorovci. Prvé, čo som urobil, bolo, že som si kúpil päť kníh o mafii na Slovensku, a prečítal som ich.

Nemali ste obavy?