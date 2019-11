Fico na kampaň zneužil banky, štátu majú poslať tretinu zisku

Odvod nebol vytvorený na sociálne balíčky.

5. nov 2019 o 22:24 Jozef Tvardzík

V prvý deň predvolebnej kampane vytasil Smer zbraň veľkého kalibru. Šéf strany Robert Fico ohlásil, že chce, aby od budúceho roka stúpol bankový odvod.

Namiesto z 0,2 percenta by mali banky po novom platiť 0,4 percenta z hodnoty svojich pasív znížených o sumu vlastného imania. To znamená, že v roku 2020 by mali štátu odviesť o 144 miliónov eur viac ako tento rok.

„Bankový sektor napriek tomu, že sme zaviedli osobitný bankový odvod v roku 2012, vykazuje na Slovensku nadpriemernú ziskovosť v porovnaní s ostatnými bankovými sektormi v Európskej únii,“ tvrdí Fico.

Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru predloží návrh na zdvojnásobenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií na stredajšie rokovanie vlády.

Bankový odvod pôvodne zaviedla vláda v roku 2012, aby zvýšila ochranu bankového sektora pred krízami. S tým, že bude platiť len kým sa nevyberie miliarda eur. Po úprave v roku 2016 mal odvod platiť do konca roka 2019 a potom zaniknúť.

Teraz sa ministerstvo financií podobne ako Fico opiera o tvrdenie, že čistý zisk bankového sektora na Slovensku po zdanení rastie.