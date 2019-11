Mladí vedia čoraz menej o Nežnej revolúcii. Môže za to dejepis a výchova

Prieskum zisťoval aj vzťah k peniazom.

16. nov 2019 o 10:00 Martin Lindák

O niekoľko dní sa bude oslavovať 30. výročie Nežnej revolúcie. Tí, ktorí ju zažili, ju budú mať v pamäti zapísanú ako udalosť, ktorá im zabezpečila slobodu. Ako ju vnímajú mladšie generácie, ktoré prišli až po roku 1989?

Názory mladých vo veku od 15 do 30 rokov v nedávnom prieskume zisťovala Slovenská sporiteľňa. Zaujímala o ich pohľad na slobodu, občianske práva, ale i peniaze, ktorých rola v každodennom živote po roku 1989 stúpla.

Najviac slobody priniesol vstup do EÚ

Prieskum ukázal, že mladí považujú nežnú revolúciu za jednu z kľúčových udalostí pri zabezpečovaní slobody na Slovensku, avšak nie za najdôležitejšiu.

Podľa nich je treťou najpodstatnejšou udalosťou (36 %), ktorá priniesla v ich živote najviac slobody. Na druhom mieste sa umiestnil vstup do Schengenu (39 %) a na prvom vstup do Európskej únie (48 %).

Podľa psychológa Mareka Madru, ktorý na prieskume asistoval, je to spôsobené najmä tým, že mladí si pamätajú udalosti, ktoré zažili. Kým Nežná revolúcia prebehla v roku 1989, do EÚ vstúpilo Slovensku v roku 2004 a do Schengenského priestoru v roku 2007.