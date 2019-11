Rattaj: Jasná ako národný park? Vyhlásme chránené územie na pás na diaľnici

Keď INDEX volal Igora Rattaja na rozhovor, trocha sa zdráhal. Aj keď je väčšinovým akcionárom spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR), marketingové oddelenie z jeho mediálnych výstupov radosť nemá. I. Rattaja môžeme totiž zaradiť medzi tých podnikateľov, ktorí radi šokujú.

Jeho výroky o lyžiaroch, ktorí smrdia na zjazdovke, či o učení biznisu Rakúšanov zľudoveli. Na rozhovor pristúpil s tým, že nebude hovoriť za TMR, ale za seba. Vraj nechce byť viazaný „hovorcovským slovníkom“ a rád veci komentuje nadneseným jazykom a spôsobom sebe vlastným.

Strediská TMR sú známe tým, že každý rok zvyšujú cenu skipasov. Zaviedli ste flexibilné ceny podľa vyťaženosti zjazdoviek. Koľko bude stáť lístok v Jasnej na Silvestra?

Horná hranica je v pokladnici 60 eur a na internete 55 eur. V tomto roku prestaneme pri naplnenej kapacite predávať lístky. Tá je určená na približne 12-tisíc lyžiarov. Pri takomto počte máme vypočítané, že 2 500 ľudí sedí na sedačkách, 1 500 v bufetoch, ktoré sú obsadené na 70 percent, 1 500 stojí v rade a zvyšok je na zjazdovke. Tieto počty berte orientačne, presné čísla neviem z hlavy.

Už ste toto číslo dosiahli?

Minulý rok sme boli tesne pod touto hranicou. Ale práve vysoká cena spôsobila, že sa predaj prirodzene zastavil.

Pre koho sú tieto ceny? Bežná slovenská rodina to asi nie je.

Cena 60 eur nie je na to, aby ste ju zaplatili. Tými 60 eurami sme vám slušne povedali, že je vypredané. Dnes máme viac ako 60 percent lístkov predaných online. Držitelia Gopassu sú informovaní o tom, ako sa hýbe cena a obsadenosť.

Použijeme váš výrok, lyžiari vám vďaka tomu nebudú smrdieť na zjazdovke.

Pozerám, že môj výrok doslova zľudovel a zabezpečil mi nehynúcu slávu v médiách. Ale bolo to myslené s nadnesením na reguláciu lyžiarov, ktorí už sú v stredisku. Cenou sa má regulovať, koľko ich do strediska príde. Flexibilné ceny zavádzame aj v Česku a Poľsku, takže som zvedavý, ako to dopadne. Menej sa bojím Poľska.

Nie sú Česi viac citliví na cenu?

Čo sa týka šetrnosti, tak Poliaci sú doslova majstri! V Szczyrku (poľské stredisko v rukách TMR, pozn. red.) mi jeden známy rozprával, že sa mu chválil švagor, ako nás obabral. Celá rodina si kúpila jeden skipas a prezliekala si tú istú bundu, čiapku a okuliare. Trikrát si zalyžoval jeden, potom sa prezliekli, zalyžoval si druhý a tretí a my ako prevádzkovatelia strediska sme to nerozoznali.

Povedali by ste, že ste drahí?

Nie je to lacné. Nuž čo, lyžovanie nie je úplne ľudová zábava. Chceme za slušnú cenu ponúkať adekvátnu kvalitu. Teraz poviete, že za takúto cenu som sa mohol lyžovať v Rakúsku. V prvom rade cenami chceme regulovať návštevnosť. Nemyslím si, že 60 eur zodpovedá službe, ktorú ponúkame.

Ale tiež to nie je skutočná cena skipasu, priemerná cena lístka je oveľa nižšia a dá sa kúpiť, samozrejme, lacnejšie. Klientov chceme rozložiť do dní, keď je stredisko voľnejšie. Chystáme sa zrušiť kasy a chceme tlačiť na online predaj či sezónne lístky, ktoré majú ľudia za výhodnejšiu cenu.

S Rakúšanmi ťažko