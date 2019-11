Ako rozbehnúť úspešný e-shop? Dá sa to aj s látkami

Bubulákovo je rýchlo rastúci internetový biznis.

23. nov 2019 o 14:41 Štefánia Kačalková

Už šesť rokov úspešne prevádzkuje internetový obchod s látkami a galantériou Bubulákovo. Zo Šale prerazila aj do zahraničia. Podnikateľka Daša Kozmérová je tvrdohlavá a ide si za svojím cieľom.

Všetko sa to začalo pri hľadaní látky na zavinovačku, keď čakala druhé dieťa. Ponuka v obchodoch ju neočarila, a tak D. Kozmérová začala hľadať na zahraničných webových stránkach.

Súvisiaci článok Šéf Datartu a Hej.sk: Garážové e-shopy do dvoch rokov zmiznú Čítajte

„Objavila som Ameriku, a to doslova. A keby len Ameriku. Našla som to, čo každá matka chce pre svoje dieťa. Zdravotne vyhovujúce látky s certifikátmi. Bola to láska na prvý pohľad. Objednala som si kopec látok a tešila sa z nich ako malá,“ spomína na udalosti, ktoré ju postupne nakopli do podnikania.

Deti aj firma

D. Kozmérová je síce z krajčírskej rodiny, ale nevie šiť a materiály kedysi nevedela ani rozoznávať.