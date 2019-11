Lidl ide do boja s McDonald's. V menu má burgre a muffiny

Diskont sa inšpiroval fastfoodom.

8. nov 2019 o 9:18 Jozef Tvardzík

Lidl to Go (Zdroj: Jozef Tvardzík)

BRATISLAVA. Obchodný reťazec Lidl rozšíril svoju ponuku teplých jedál o niekoľko noviniek. Naznačil, že sa snaží uchádzať o zákazníka, ktorý sa chce najesť okamžite. Diskont tak skúsi konkurovať fastfoodom.

Do ponuky pred pár dňami nasadil vajíčkový muffin, dva typy burgrov a aktuálne aj teplý hot dog. Ide o súčasť konceptu Lidl to Go.

Experiment, ktorý vyhodnotia

“Ponuku Lidl to Go momentálne testujeme v troch bratislavských predajniach, pričom v najbližších dňoch pribudnú ďalšie dve,” potvrdil pre INDEX hovorca Lidlu Tomáš Bezák.

Nová ponuka je aktuálne v obchodnom centre Vivo (bývalý Polus) a na pobočkách na Račianskej a Ružinovskej ulici v Bratislave. K týmto sa pridajú ďalšie dve, no tie budú už mimo Bratislavy.

Experiment je zatiaľ v testovacej fáze bez bližšieho časového rámca, kedy sa bude vyhodnocovať. Touto ponukou chce Lidl osloviť zákazníkov, ktorí “majú chuť na rýchle a teplé jedlo”.