Prečo sú akcie na maxime, keď ekonomika spomaľuje

Pomáha oteplenie vzťahov USA a Číny.

8. nov 2019 o 16:14 Jozef Tvardzík

Otvorene sa hovorí o ochladení svetovej ekonomiky a probléme s hospodárskym rastom, no akciové trhy šliapu celý týždeň na plné obrátky. Nielen americké, ale aj európske burzy v posledných dňoch lámali rekordy.

Je to správa, ktorá by mohla zaujímať (a eventuálne potešiť) nielen burzových maklérov a veľkých investorov, ale aj bežnú verejnosť. Množstvo Slovákov má v akciách uložené úspory prostredníctvom penzijných alebo podielových fondov.

Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average si polepšil o 250 bodov, teda o 0,97 percenta, keď dôležité tituly ako Caterpillar a Boeing posilnili minimálne o pol druha percenta.

Štvrtok uzavrel Dow Jones s plusom 0,85 percenta na úrovni 27 725,98 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,55 percenta na 3093,64 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,74 percenta na 8472,58 bodu.

Nálada sa prelievala aj na európske akcie, ktoré posilnili na štvorročné maximá. Euro Stoxx 600, európsky akciový index pozostávajúci zo 600 európskych akcií z 19 priemyselných odvetví, síce v piatok ráno mierne oslabil, ale výkon je stále veľmi slušný.

Prispeli k tomu aj akcie nemeckých firiem. Paradoxne v čase, keď sa tamojšia ekonomika v minulom štvrťroku dostala jednou nohou do miernej recesie.

Okrem Nemecka aj Taliansko a Španielsko

HDP Nemecka sa v druhom štvrťroku znížil o 0,1 percenta, kým v prvom kvartáli vzrástol o 0,4 percenta. Ak by nemecký HDP vykázal pokles aj v treťom štvrťroku, znamenalo by to, že ekonomika vstúpi do technickej recesie.