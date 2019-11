Firmy začínajú chápať, kde je problém pri hľadaní ľudí (rozhovor)

20. nov 2019 o 17:20 Jana Hvozdovičová

Firmy si ľudí viac vážia. Chápu, že nahradiť schopného človeka dnes nie je také jednoduché. O situácii na pracovnom trhu hovorí MIROSLAV GARAJ, riaditeľ personálnej agentúry Grafton.

Aký bol najvyšší ponúkaný plat na pozíciu, ktorú vaša personálna spoločnosť v poslednom čase obsadzovala? Stále najviac ponúkajú IT špecialistom?

Nedá sa povedať, že najvyšší ponúkaný plat by bol určite z IT oblasti. My hľadáme ľudí na pozície v strednom a vyššom manažmente. Najvyšší plat zrejme dostal riaditeľ výrobného závodu, ktorý zarobí ďaleko viac ako itečkár.

A keby ste mali povedať, v ktorom odbore sa pohybujú najvyššie mzdy?

Tak to bude IT. To však neznamená, že by sme v IT oblasti obsadili pozíciu s najvyššou mzdou.

Ako sa menia nároky na ľudí z IT oblasti?

Miroslav Garaj (37) je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobí ako riaditeľ personálnej agentúry Grafton pre Českú a Slovenskú republiku. Jeho kariéra sa začala v spoločnosti Amslico-Life Insurance. Od roku 2005 pôsobí v personálnej spoločnosti Grafton, o dva roky neskôr stál pri založení prvej slovenskej krajskej pobočky Graftonu v Nitre. Neskôr sa presunul do Bratislavy, kde viedol miestnu centrálu. Regionálnym riaditeľom pre Slovensko sa stal v roku 2014.

Ak napríklad v banke alebo vo firme, ktoré predávajú novým online spôsobom, potrebujú nejakého IT manažéra, tak je to stále človek, ktorý pochádza viac z technického prostredia – musí byť schopný dať dokopy bandu itečkárov, aby podali výkon. Firmy však pochopili, že už nemôžu hľadať človeka, ktorý je len technický manažér, ale musí byť aj schopný pracovať s ľuďmi. Musí byť odborník, ktorý je vzorom a mentorom pre svoj tím, ale zároveň musí to oddelenie držať pokope, ľudí motivovať a vniesť do tímu kreatívnu atmosféru. Tieto pozície sa platia najvyššie.

V druhom štvrťroku tohto roka sme zaznamenali najvyšší nárast platov – 9,7 percenta. Je to najvyšší nárast od vypuknutia krízy pred desiatimi rokmi.

Ani predtým to nebolo viac. Naše štatistiky hovoria o 14-ročných maximách, čo je super, na druhej strane však treba počítať s tým, že v druhom polroku to pôjde trošku dole. Všade cítime tlaky, spomalenie ekonomického rastu. Ani Nemecko nevyzerá úplne najlepšie. My tu máme nový závod Jaguar Land Rover v Nitre, ktorý so svojimi dodávateľmi neustále produkuje pracovné miesta.

Aká je situácia v Nitre?

Keď sa pozrieme vyslovene na nábor a niekto tam povie slovo recesia, tak sa ho opýtame, či sa zbláznil. Máme tam 1,9-percentnú nezamestnanosť a naša agentúra tam má pár klientov, pre ktorých potrebujeme dodať stovky ľudí. Ale je to výnimočná situácia na Slovensku, nikde inde to tak nie je. Volkswagen oznámil, že bude prepúšťať, okolité priemyselné parky na to okamžite reagovali, je tam silná nadväznosť. Na severe krajiny nepribudla žiadna zásadnejšia investícia dva, možno tri roky. Na východe by sa asi dalo niečo nájsť, ale nič veľké. Ale Nitra s Jaguar Land Rover závodom a Amazonom ešte celkom dobre zasahuje do pracovného trhu. To je momentálne taký svet vo svete.

Môže z toho zamestnanec vyťažiť?

Firmy si ľudí viac vážia. Chápu, že nahradiť človeka, ak som mu nevyhovel v jeho požiadavkách a on odišiel, nie je také jednoduché. Už sa nemôžu správať ako v minulosti, keď počítali s tým, že do dvoch – troch týždňov tam majú nového človeka a možno aj za nižší plat. Ak dnes niekto odíde, firmy hľadajú, na rozdiel od minulosti hľadajú pomerne dlho a vhodného človeka nemôžu nájsť. Ak nájdu, môže nastať situácia, že nový zamestnanec nedosahuje kvality toho starého, naopak, jeho nároky sú vyššie. Firmám sa dnes oplatí o nespokojného zamestnanca zabojovať.

Ako? Čo dnes zamestnanci chcú?