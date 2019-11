Slováci "maľujú" na Instagrame, zaujali zahraničné hviezdy

Slováci vytvárajú celebritám vizuál sociálnych sietí.

23. nov 2019 o 12:57 Klaudia Lászlóová

Marko Šebesta a Juraj Antoňák(Zdroj: The Social Hills)

Americký raper a herec Ja Rule koncertoval pred pár mesiacmi na festivale Hip Hop žije v Bratislave. Zo Slovenska neodišiel iba so zážitkom z pre neho určite exotickej krajiny, ale aj s tipom na budúci kontrakt so svojím novým dizajnérom kampaní na sociálnych sieťach.

Marko Šebesta je veľký milovník hudby, najmä hip-hopu a rapu, a túto svoju vášeň rozvíja aj v práci promotéra a marketéra. Festival Hip-hop žije spoluorganizuje už sedem rokov, ako aj ďalšie kultúrne akcie. Priniesol na Slovensko veľa zahraničných hviezd a tým domácim, najmä raperom, pomáhal utvárať ich mediálny imidž.

Hudbu miluje aj grafický dizajnér Juraj Antoňák, ktorý nielenže tvorí vizuály rôznych podujatí a klubov, ale aj sám ako dídžej účinkoval v rodnom Prešove. Keď sa obaja stretli, porozumeli si v názore na hudbu aj v biznise.

To bol začiatok ich spoločnej firmy The Social Hills, prostredníctvom ktorej majú ambície ponúkať kampane na sociálnych sieťach najmä v zahraničí, a to pre top zákazníkov.