Top podvodník, ktorého hral DiCaprio: Platím vždy len kreditkou

Frank Abagnale napísal, ako sa brániť podvodníkom.

13. dec 2019 o 16:55 Jozef Tvardzík

Čo číta INDEX je nový seriál, v ktorom budeme pravidelne prinášať recenzie zaujímavých knižných titulov zo sveta ekonomiky, biznisu a financií

Dve myši spadnú do vedra plného smotany. Jedna myška sa rýchlo vzdá a utopí sa. Tá druhá sa nevzdáva a bojuje tak urputne, až vyšľahá smotanu na maslo a dostane sa von.

Ide o príbeh, ktorý odznel vo filme Stevena Spielberga Chyť ma, ak to dokážeš. Bol inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najznámejších podvodníkov histórie – Franka Abagnala. Alegória s myšami predznamenala jeho budúcnosť.

Kniha Scam Me If You Can (zdroj: Amazon)

Prípady podvodov, s ktorými sa v práci stretol, dokumentuje od minulého roka vo svojom podcaste The Perfect Scam (Dokonalý podvod). A najnovšie vydal v poradí piatu knihu pod názvom Scam Me If You Can (Podveď ma, ak to dokážeš).

Kým predošlé knihy sa venovali podvodom na úkor bánk, firiem, štátnej správy či téme kyberzločinu, v najnovšej publikácii Abagnale píše o podvodoch na úkor obyčajných smrteľníkov.

Podvodník aj biznismen

Keď mal Abagnal 16 rokov, na súde mu oznámili, že jeho rodičia sa rozvádzajú. Bol nútený rozhodnúť sa, s kým bude žiť. Radšej utiekol z domu a na ulici sa začal živiť falšovaním šekov.

https://www.youtube.com/embed/s-7pyIxz8Qg

Podľa polície spôsobil škodu vo výške 2,5 milióna dolárov v dvoch desiatkach štátov. Okrem toho dokázal šikovne falšovať doklady a certifikáty, vďaka čomu sa stal pilotom, univerzitným profesorom, doktorom (bez štúdia medicíny), právnikom. Vymýšľal si nové mená a falošné účty.

Zatkli ho vo Francúzsku v roku 1969. Do väzenia ho chcelo poslať všetkých 26 krajín, v ktorých páchal podvody. Odpykal si šesť mesiacov vo Francúzsku, rok vo Švédsku a v USA ho odsúdili na 12 rokov väzenia.

V roku 1971 sa mu z väzenia v Atlante podarilo utiecť. Presvedčil stráže, že je inšpektor, ktorý má pod skrytou identitou FBI kontrolovať ich činnosť. Dva mesiace po úteku sa do väzenia dostal znova, no prepustili ho pod podmienkou, že bude bez nároku na plat pomáhať FBI v boji proti podvodníkom.