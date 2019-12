Ako s rekreačným poukazom do kúpeľov? Benefit sa uchytil

Dospelých trápi chrbtica, deti problémy s dýchaním

Dospelých Slovákov privádzajú najčastejšie do kúpeľov problémy s pohybom. Deti posielajú lekári na kúpeľnú liečbu zväčša s ochoreniami dýchacích ciest.

Také sú štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Vyplýva z nich aj to, že záujem o liečbu v slovenských kúpeľov z roka na rok rastie.

Vlani absolvovalo liečebný pobyt v kúpeľných zariadeniach takmer 180-tisíc pacientov, v roku 2017 ich bolo zhruba o 11-tisíc menej.

"Slováci investujú do svojho zdravia stále viac, čo sa prejavilo aj v kúpeľoch s nárastom klientov, ktorí sú samoplatcovia," konštatoval generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

Zahraniční klienti tvorili asi pätinu z celkového počtu pacientov, ktorí sa vlani liečili v niektorom zo slovenských kúpeľných zariadení.

Ak by sme išli hlbšie do histórie, nárast počtu pacientov by bol ešte vypuklejší – za desať rokov podľa údajov NCZI stúpol takmer o 34 percent.

Štatistiky centra naznačujú, že na zvyšujúcich sa číslach počtu kúpeľných hostí sa podieľajú najmä samoplatcovia zo Slovenska, ktorí uprednostňujú predovšetkým kratšie pobyty.

Predĺžené víkendy

"Čoraz väčší záujem je o krátkodobé liečebné pobyty s dĺžkou trvania do siedmich dní," spresnil Blaškovitš. Krátke pobyty v kúpeľoch tvorili viac ako tretinu (34 percent) všetkých minuloročných kúpeľných pobytov.

Dlhé liečebné pobyty naopak klesajú. Na 15 až 21 dní sa vlani vybralo do kúpeľov o osem percent menej klientov ako pred desiatimi rokmi.

Slováci aj vlani hľadali v kúpeľoch najčastejšie úľavu pri chorobách pohybového ústrojenstva. Vlani tvorili títo pacienti 70 percent všetkých tých, čo absolvovali kúpeľnú liečbu na Slovensku. Najčastejšie išlo o poruchy medzistavcových platničiek, dorzopatie, čo sú problémy s chrbticou vo všeobecnosti alebo bolesti chrbta.

Druhým okruhom ochorení, s ktorým chodia ľudia do kúpeľov, sú netuberkulózne choroby dýchacích ciest (14 percent) a choroby obehového ústrojenstva (šesť percent).

Cudzinci? Najmä Česi

Aj cudzinci chodia na Slovensko za kúpeľnou liečbou najčastejšie, ak majú problémy s pohybom. Vlani medzi nimi dominovali Česi (42 percent), na druhom mieste v početnosti boli Nemci (13 percent). Nasledovali Izraelčania (13 percent), Rusi (sedem percent) a Rakúšania (päť percent).

Kúpeľnú liečbu podstupujú aj deti. Vlani ich bolo v kúpeľoch viac ako 8.400.

Deti posielajú pediatri do kúpeľov najčastejšie s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest (53 percent). Štvrtina detí vlani absolvovala kúpeľnú liečbu s chorobami pohybového ústrojenstva, desatina s nervovými chorobami a päť percent tvorili kožné ochorenia.

Problém slovenského kúpeľníctva je podľa predsedníčky Asociácie slovenských kúpeľov Janky Zálešákovej v nedostatku rehabilitačných ústavov a rehabilitačných lôžok.

"Napríklad v prípade cievnych mozgových príhod je včasná rehabilitácia naliehavá," zdôraznila.