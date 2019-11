Návrh rozpočtu možno poslanci nepodporia. Čo bude nasledovať?

O rozpočte sa má hlasovať tento mesiac.

22. nov 2019 o 10:14 Martin Lindák

Do Národnej rady SR smeruje návrh štátneho rozpočtu, ktorý má na rok 2020 naplánovaný deficit na úrovni 0,49 percenta HDP. Podľa nedávnych vyjadrení Andreja Danka či Richarda Sulíka hrozí, že v takejto podobe nebude schválený. Ak by sa tak stalo, budúci rok by sa začal takzvaným rozpočtovým provizóriom.

Čo znamená rozpočtové provizórium pre chod štátu a verejných financií? INDEX prináša odpovede na túto tému, ktoré vypracoval v spolupráci s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

1/ Čo je rozpočtové provizórium?

Znamená to, že hospodárenie štátu sa spravuje podľa štátneho rozpočtu za predchádzajúci rok. Čiže, ak by poslanci neschválili rozpočet na rok 2020, štát by sa riadil rozpočtom na rok 2019.

Rozpočtové provizórium by sa pritom týkalo len výdavkov štátu, nie celej verejnej správy, pod ktorú spadajú aj mestá, obce, vyššie územné celky alebo Sociálna poisťovňa. Tie majú samostatné rozpočty (a tiež sa môžu dostať do vlastných rozpočtových provizórií).

Vyjadrenie v číslach: Celkový rozpočet verejnej správy bol v tomto roku naplánovaný na 37 miliárd eur. Samotný štátny rozpočet je nastavený na 17 miliárd eur.

2/ Ako sa v režime provizória budú čerpať výdavky štátneho rozpočtu?