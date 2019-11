Vallo chce dať developerom viac bytov. Nie zadarmo

Mesto pracuje aj na elektronizácii podávania žiadostí.

19. nov 2019 o 15:23 TASR

BRATISLAVA. Keďže spracovanie nového územného plánu (ÚPN) hlavného mesta by mohlo trvať osem až desať rokov, bratislavský magistrát paralelne s jeho prípravou pristupuje k zmenám a doplnkom súčasného ÚPN z roku 2007.

Tie by mali byť na rozdiel od minulosti rozdelené do menších a tematicky homogénnych celkov, ktoré by mali byť zároveň častejšie predkladané na schválenie.

Tým by mesto dokázalo rýchlejšie a pružnejšie reagovať na jednotlivé potreby.

"Pracujeme na novom územnom pláne. Akokoľvek rýchlo by sme to robili, tak to bude trvať osem až desať rokov. Niektoré veci potrebujeme zmeniť už teraz, preto sme pripravili systém zmien a doplnkov, kde sú, na rozdiel od poslednej zmeny, ktorá sa, našťastie, nepodarila, menšie balíky a zhromaždených viac zmien z nejakej témy," uviedol v utorok na stretnutí s médiami primátor Matúš Vallo.

Časť bytov chce mesto

Prvé zmeny, ktoré sú už v procese, sú tie, ktoré vyplývajú zo zmeny legislatívy a rôznych zákonov, ktoré sa musia premietnuť aj do mestských materiálov a dokumentov.

Ďalšiu časť tvoria metodické zmeny a lepšie a presnejšie definovanie jednotlivých pojmov. Hovoriť budú napríklad o tom, ako a kde môžu mestské časti robiť územný plán zóny, s čím bol neraz problém.

Ďalšie zmeny budú súvisieť s výškovou reguláciou, zmenami, ktoré požadujú mestské časti, podnetmi od fyzických a právnických osôb, celomestským centrom Petržalky či nájomným bývaním.

Pri zmenách v súvislosti s nájomnými bytmi rokuje mesto s veľkými "hráčmi na trhu" a hľadajú sa legálne možnosti, ako v niektorých konkrétnych prípadoch povoliť pre investora o niečo vyšší počet bytov namiesto vybavenosti, ktorej zvýšenie v danej lokalite by bolo zbytočné, avšak s tým, že časť z bytov by získalo mesto".

Po novom elektronicky

Mesto zároveň pracuje na elektronizácii podávania žiadostí o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta alebo stanoviska k investičnému zámeru.

V súčasnosti je totiž podávanie žiadostí možné len v printovej podobe priamo v podateľni magistrátu a následne celý spis putuje postupne cez niekoľko odborných oddelení, ktoré sa k nemu vyjadrujú.

"Celý princíp spočíva v tom, že celú projektovú dokumentáciu so žiadosťou môžete nahrať cez elektronický formulár na stránke mesta, čo umožní podať žiadosť v akomkoľvek čase a z akéhokoľvek miesta na svete," priblížil riaditeľ sekcie územného plánovania magistrátu Marek Dinka s tým, že by sa mal zároveň zrýchliť aj celý systém na meste, keďže na dokumente budú môcť paralelne pracovať všetky zainteresované odborné oddelenia.

Elektronické by malo byť následne aj podpisovanie.

"Sľubujeme si od toho výrazné skrátenie času, počas ktorého treba napísať odpoveď na žiadosť," poznamenal.

Mesto sa týmto krokom chce pripraviť aj na obdobie, keď bude musieť podľa stavebného zákona vydávať stanoviská do 60 dní. V súčasnosti mu to trvá niekoľko mesiacov.

Systém elektronizácie ide magistrát testovať najprv interne.

Hlavné mesto v neposlednom rade pracuje v tomto smere aj na zriadení ombudsmana pre výstavbu.