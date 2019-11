Obrí projekt na Šírave: čudné výnosy aj zisk, pozemky nevlastnia

Otázniky sa množia.

21. nov 2019 o 11:46 Tomáš Vašuta

Na prvý pohľad to vyzerá ako projekt, ktorý zmení pomery cestovného ruchu v regióne. Spoločnosť CEE Real Estate Group ešte v lete oficiálne predstavila koncept Šírava Park, ktorý zaujal svojimi ambíciami.

Na brehu vodnej nádrže na východe Slovenska by mal podľa jej návrhu vzniknúť nový komplex, ktorý svojou podobou evokuje prímorské stredisko. Nechýbajú reštaurácie, kaviarne, obchody, športoviská, luxusný kemping ale aj desiatky apartmánov.

Pre miestnych ide o projekt, na ktorý sa pozerajú so zdvihnutým obočím. Najmä preto, že regiónu sa investície do cestovného ruchu vyhýbali niekoľko desaťročí a cestovný ruch ich nutne potrebuje. Jeho realizáciu by privítali, aj keď v tomto prípade sa množia otázniky súvisiace s ambicióznymi plánmi investora.

INDEX sa pozrel na pozadie celého projektu a na nezvyčajné okolnosti s ním spojené.

(Ne)reálne výnosy

Ten v uplynulých týždňoch rozbehol rozsiahlu marketingovú kampaň, v ktorej láka na 25-percentné výnosy z dividend, ktoré majú byť vyplácané po dobu 24 rokov. Ako upozornil Denník E, takéto výnosy nie sú bežné a ponukou sa zaoberá aj Národná banka Slovenska.

NBS podľa denníka odporúča, aby záujemcovia zvážili takúto investíciu „Zvlášť pri takom vysokom propagovanom výnose, ktorý na trhu nie je štandardne ponúkaný,“ uviedla pre denník hovorkyňa centrálnej banky Martina Szolčányiová.

Najväčším otáznikom je otázka financovania. Kým v podobných projektoch sa investor snaží predávať apartmány, aby následne mohol požiadať o úver banku, v tomto smere na východe postupujú inak.