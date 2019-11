Dotácie na e-autá štartujú. Ako sme na tom s nabíjacími stanicami?

Nabíjanie je lacnejšie ako tankovanie.

28. nov 2019 o 10:11 Martin Lindák

Elektromobily sú v krajinách Európskej únie v kurze. Do roku 2025 by mali tvoriť 15 percent celkového predaja, do roku 2030 dokonca 30 percent.

S cieľom dosiahnuť tieto ambiciózne ciele, štáty spúšťajú dotačné schémy, ako je aj tá nedávno vyhlásená na Slovensku.

To, či k rozmachu elektromobilov príde, nezáleží len na dotáciách na kúpu vozidla. Dôležitá je tiež sieť nabíjacích staníc, ktoré umožňujú komfortné využitie e-áut. Podobne ako je to dnes s čerpačkami klasických pohonných hmôt.

Podľa European Alternative Fuels Observatory (EAFO) je v súčasnosti na Slovensku na verejne prístupných miestach 350 nabíjačiek s výkonom do 22 kW (na striedavý prúd) a 169 rýchlonabíjačiek výkonom nad 22 kW (na jednosmerný prúd). Na porovnanie, benzínových púmp je v krajine viac ako deväťsto.

V istom porovnaní - a na prvý pohľad - slovenská sieť nabíjačiek nevyzerá zle. Na jednu stanicu v súčasnosti pripadajú tri elektrické autá, celoeurópsky priemere je sedem. Väčšina nabíjacích miest sa však koncentruje vo veľkých mestách a v okolí diaľnic, kým napríklad na juhu krajiny je ich minimum.

Kde a za koľko nabíjať

Nabíjačky na Slovensku prevádzkuje viacero firiem. Napríklad Tesla, firma amerického vizionára, Elona Muska, má na Slovensku dve - v Bratislave a vo Zvolene. Ďalšia sa momentálne buduje v Liptovskom Mikuláši.