Čo zachráni financie na Slovensku? Aj menej policajtov

Analytici: Dôchodkový systém je neudržateľný.

29. nov 2019 o 16:37 Martin Lindák

Znížiť dane z príjmov a zvýšiť daň z nehnuteľností. Aj to je jedno z odporúčaní, s ktorými prišli analytici trojice vládnych think-tankov, ktorí vyhodnotili súčasný stav verejných financií na Slovensku.

Pod analýzu sa podpísali Inštitút finančnej politiky, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a Útvar hodnoty za peniaze. Poukázali v nej na oblasti, v ktorých by sa v priebehu jedného až dvoch volebných období dali optimalizovať verejné financie.

Na hodnotu za peniaze sa nemyslí

Analytici poukazujú na to, že každoročne sa predkladá rozpočet s plánom na najbližšie tri roky, ale prognóza na druhý a tretí rok je vyslovene ilustračná. Odporúčajú preto zaviesť výdavkové limity, ktoré by mali byť dostatočne prísne na to, aby ich nebolo možné obchádzať.

S výdavkovými stropmi v jednotlivých rezortoch možno podľa analytikov lepšie zhodnotiť efektívnosť vládnych opatrení ešte predtým, než sa príjmu. V súčasnosti sa totiž „hodnotu za peniaze“ často zabúda.