Štvordňový pracovný týždeň a neobmedzená dovolenka. Kde sa to dá?

Zákonník práce ich nepozná.

10. jan 2020 o 8:00 Martin Lindák

Osemhodinový pracovný čas na plný úväzok je dnes v Európe štandardom, hoci pred storočím sa v praxi vyskytoval len výnimočne. Civilizácia sa však posúva a s ňou aj forma organizácie práce.

Konkurencia na pracovnom trhu rastie a produktivita práce sa zvyšuje. Kombinácia týchto dvoch faktorov okrem štandardných bonusov typu práca doma či karta multisport umožňuje firmám poskytovať aj výnimočnejšie benefity.

Medzi „vizuálne“ najatraktívnejšie patria skrátený pracovný čas a neobmedzená dovolenka. Hoci zatiaľ po nich aj v zahraničí siahajú skôr tí odvážnejší zamestnávatelia, pár príkladov sme našli aj na Slovensku.

Kratšie za rovnaký plat

So skráteným pracovným časom vlani v auguste experimentoval japonský Microsoft.

Do testu, v rámci ktorého sa bez zmeny platu pracovalo od pondelka do štvrtka (teda štyri dni do týždňa namiesto piatich), zahrnul 2 300 zamestnancov. Výsledok?