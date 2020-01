Začali búrať a potom odišli. Najväčšia tatranská ruina čaká na záchranu

Investor hovorí o novom projekte.

12. jan 2020 o 10:22 Tomáš Vašuta

Písal sa rok 2005 a skupina J&T plná ideálov a veľkých plánov kreslila „svetlú budúcnosť“ Vysokých Tatier. Odhady investičných súm sa pohybovali v miliardách slovenských korún a finančníci hovorili o kompletnej premene turistických centier.

„Podľa nás by to v rokoch 2007-2008 malo vyzerať tak, že by sme sa za Tatry nemali hanbiť,“ sľuboval partner J&T Igor Rattaj.

Skupina v tom čase zatvorila Liečebný dom Helios na Štrbskom Plese. Predpokladala, že rekonštrukcia objektu potrvá dva roky.

Trocha sa prepočítala. Od zatvorenia zariadenia ubehlo v novembri tohto roka 14 rokov. O osude tejto stavby píšeme v ďalšom diele seriálu Opustené budovy.

Seriál Opustené budovy

V jednoduchosti je krása

Najprv sa vráťme o polstoročie dozadu. Na Štrbskom Plese sa vtedy začali prípravy na výstavbu moderných klimatických kúpeľov. Štrbskému Plesu ako najvyššie položenej osade v Československu dovtedy chýbali.

Slovenské veľhory v tom čase zažívali investičný boom, ktorý do veľkej miery súvisel s organizovaním svetového šampionátu v severskom lyžovaní v roku 1970. Aj to bol dôvod, prečo sa výstavba projektu o čosi posunula.