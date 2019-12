Bödörovi na víno štedro prispieval štát. Kupovali ho aj prokurátori

Ministrom bol sused Bödörovcov Jahnátek.

2. dec 2019 o 9:51 Xénia Makarová

Autorka pracuje v Nadácii Zastavme korupciu

Bezpečnostnej firme Bonul Miroslava Bödöra sa posledné roky nadmieru darí vo verejných tendroch. Vinárstva jeho syna Norberta sa zas donedávna tešili veľkej úspešnosti v získavaní príspevkov od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tá patrí pod ministerstvo pôdohospodárstva.

V predošlej vláde Smeru mu šéfoval Ľubomír Jahnátek, sused a známy Bödörovcov. A práve v poslednom roku jeho ministrovania odklepla pôdohospodárska agentúra Pivnici Radošina tri projekty za vyše dva milióny eur.

Z toho dvakrát tesne po parlamentných voľbách v marci 2016. Posledný príspevok za takmer milión eur získalo vinárstvo v máji 2016, krátko po výmene šéfa agentúry.

Tímlíderka strany SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová takúto frekvenciu úspešných projektov v štátnej agentúre nepovažuje za štandardnú. ,,Mám informácie o spôsobe schvaľovania a výberu vtedajších projektov v agentúre.“

Projekty sa podľa nej schvaľovali na základe subjektívneho hodnotenia namiesto zohľadnenia transparentných jednoznačných kritérií.

Doteraz sa napríklad nezverejňujú zoznamy žiadateľov, poberatelia podpôr sú zverejňovaní len za posledné dva roky namiesto piatich.

V prípade Pivnice Radošina agentúra podporila projekty na pozberovú úpravu a sklad hrozna, prístavbu penziónu, technologické vybavenie a výrobnú halu. Odvtedy vinárstvo významnejšie finančné prostriedky od štátu na ďalší projekt nedostalo.

Halgašová dodáva, že podpora od štátnej agentúry sa ušla v minulosti aj ďalším vinárstvam, v ktorých mal Bödör mladší podiel. Napríklad spolu cez milión eur odklepla agentúra vinárstvu Tokaj & Co. Opäť v čase okolo parlamentných volieb, tentoraz v marci 2012.

O dva roky neskôr podľa zverejnenej zmluvy získal od agentúry 600-tisíc Vinársky závod Pezinok.

Víno pre prokurátorov

Za zmienku stoja aj zákazníci Pivnice. Takto pred dvomi rokmi od nej víno za 14-tisíc eur objednala napríklad Justičná akadémia.

Konkrétne predmetom bola ,,dodávka aktuálnych vín“. V akadémii donedávna ako zástupca riaditeľa pôsobil Ladislav Tichý, ktorému Kočner krátko pred vraždou novinára Jána Kuciaka poslal sms o sledovaní novinárov.

Úlohou akadémie je vzdelávať budúcich sudcov, vyšších súdnych úradníkov, ale aj napríklad prokurátorov.

Nebolo to prvýkrát, kedy víno z Bödörovho vinárstva smerovalo k tým, ktorí majú ctiť spravodlivosť najviac. Ako dávnejšie informoval denník Sme, v tomto vinárstve prebehla oslava bývalého námestníka generálnej prokuratúry, pričom asistovali služobné limuzíny. Zúčastnil sa jej vtedy aj Tichý, ktorý práve v tom čase striedal vo vedení generálnej prokuratúry Dobroslava Trnku.

Firmy cez firmy

Pivnicu Radošina Bödör spoluvlastní cez firmu Merus, ktorej je tiež spolumajiteľom. A práve v tejto šalianskej firme sa nedávno udiala zaujímavá výmena. Uprostred roku 2017 druhého majiteľa Merusu - eseročku Exedra vystriedala ďalšia eseročka Entireal. Obe firmy spája nielen sídlo a konatelia zo Šale, ale aj nízke, priam symbolické tržby.

Napriek tomu obe disponovali slušným majetkom cez dva milióny eur, ktorého významnú časť tvorili buď pozemky alebo stavby. Čo je v súlade s predmetom ich podnikania, ktorým je prenájom nehnuteľností.

No jeden rozdiel medzi nimi predsa len je. Predošlého spolumajiteľa - Exedru vlastnili postupne dve britské firmy. Tá posledná vznikla len tri mesiace predtým, ako do slovenskej firmy vstúpila. Stále je podľa britského registra aktívna, no firuguje pri nej návrh na vyškrtnutie.

Výmenu oboch firiem v Meruse treba vnímať v súvislosti, že za obomi stáli na konci de facto tí ístí ľudia zo Šale a niekoľko rokov ich spájala osoba rovnakej konateľky. To všetko dokopy podľa forenzného analytika, ktorý si ale vzhľadom na pozadie firmy neželá zverejniť svoje meno, vyzerá skôr na formálnu výmenu.

Konateľka sa odpovedi vyhla

Prečo teda k výmene firmy s britským pozadím za jej takmer dvojníčku došlo? Nadácia sa na to spýtala samotného Merusu. Jeho konateľka sa priamej odpovedi vyhla.

Silvia Tušková namiesto toho upozornila, že za našimi otázkami nemožno prehliadnuť snahu ,,za každých okolností informovať o osobe Norberta Bödöra“ a že verí, že zverejnené informácie budú podané spôsobom, ktorý nebude špekulatívny, tendenčný a založený na ničím nepodložených domnienkach.

Je faktom, že v rovnakom období roku 2017 sa upravovali britské pravidlá. Tamojšie firmy musia odvtedy odhaliť konečného užívateľa výhod svojich firiem. Teda mená ľudí, ktorým na konci plynú zisky a výhody z podnikania tamojších firiem.

Zmeny u Bödöra aj tento rok

Zmeny v biznise Bödöra mladšieho však pokračujú aj tento rok. Po rokoch sa podnikateľ v auguste stiahol z firmy BI Invest. Tá už dlhodobo s nulovými tržbami nevykazuje aktívne podnikanie. Vo vlastníckej štruktúre nahradila Bödöra nitrianska firma Inpek, ktorej majitelia už predtým figurovali aj v BI Invest.

Inpek pritom nie je neznámou firmou. Ako vlani zverejnil týždenník TREND, Inpek bola nadštandardne úspešná vo verejnom obstarávaní.

Obaja majitelia Inpeku, predtým biznis partneri Bödöra, sú biznisovo prepojení na Štefana Hermanna. Spolu s bratom expremiéra Roberta Fica Ladislavom ovládali firmu HF Steel. Zviditeľnila sa informáciami o nevyplácaní subdodávateľov pri výstavbe rýchlostnej cesty okolo Nitry. O prístupe firmy písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

Inpeku sa vo verejnom obstarávaní darí viditeľne aj vďaka spojeniu so známou stavebnou firmou Strabag. Spolu vyhrali za posledné roky niekoľko miliónových zákaziek, veľmi často od Slovenského vodohospodárskeho podniku. Naposledy boli u tohto štátneho podniku úspešní pred rokom, keď ich konzorcium získalo zákazku za vyše 25 miliónov eur.

Nadácia sa spýtala Inpeku na jeho úspechy v tendroch a tiež, prečo vstúpil do inak neaktívneho BI Investu. Na zaslané otázky ale spoločnosť nereagovala.