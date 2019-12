Slovenské vína pijú v top reštauráciách sveta. Doma ich sťahujú z trhu kontrolóri

Problém majú zakalené či oranžové vína.

5. dec 2019 o 17:07 Tatiana Kapitánová

Reštaurácia šéfkuchára Gaggana Ananda získala tento rok titul štvrtej najlepšej reštaurácie sveta. Teraz sa čaká na otvorenie jeho nového podniku, do ktorého by malo putovať aj víno Carboniq z rodinného vinárstva Magula zo Suchej nad Parnou. To isté víno označili slovenskí kontrolóri za nevyhovujúce a nariadili jeho stiahnutie z trhu.

Magula patrí do skupiny takzvaných autentických či naturálnych vinárstiev, ktoré dodržiavajú takzvané tradičné postupy.

Znamená to, že vinohrady obhospodarujú ekologickým spôsobom a pri výrobe vína sa vyhýbajú väčšine povolených zásahov, aby zachovali jeho pôvodný charakter. Do vína nič nepridávajú a nič z neho neodoberajú, takže ho nečíria a nefiltrujú.

Takýto prístup spôsobuje, že víno obsahuje probiotiká a môže byť zakalené, čo je podľa slovenských kontrolórov problém. Naturálne vína sa pre svoje vlastnosti nemôžu podľa legislatívy označovať ako vína s chráneným označením pôvodu. Ostáva im preto klasifikácia ako víno bez zemepisného označenia.

Nemajú na to kolónku

Na základe slovenskej vyhlášky by však aj toto víno malo byť číre s iskrou. „Podľa našej analýzy relevantných právnych predpisov nie je slovenská legislatíva v súlade s tou európskou,“ tvrdí Vladimír Magula.