McDonald´s otvorí na Slovensku prvú reštauráciu pri diaľnici

Sieť po rokoch rozbehla expanziu.

3. dec 2019 o 14:07 Tatiana Kapitánová

Vo svete je bežné, že reštaurácie McDonald´s lemujú diaľnice. Na Slovensku sa im sieť rýchleho občerstvenia doposiaľ vyhýbala a svoje prevádzky otvárala v mestách či obchodných centrách.

Čoskoro toto pravidlo prestane platiť. Reťazec chystá prevádzku pri rýchlostnej ceste.

Zastávka na ceste

McDonald´s mal v expanzii na Slovensku niekoľko rokov pauzu. Keď otvoril reštauráciu v bratislavskom obchodnom centre Bory Mall na jeseň roku 2014, bol to na dlhší čas jeho posledný prírastok. No ako sa zdá, sieť sa opäť púšťa do zahusťovania svojej mapy na Slovensku.

Po piatich rokoch otvorila v októbri samostatne stojacu reštauráciu na Budatínskej ulici v Petržalke ako svoju 31. slovenskú prevádzku. Pri tomto čísle neostáva.