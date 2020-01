Triedičke secondhandu prejde cez ruky tona oblečenia denne (fotogaléria)

Rozhoduje kvalita i ročné obdobie.

20. jan 2020 o 13:19 Tatiana Kapitánová

Pri vstupe do triediarne cítiť špecifický pach. Je to dezinfekcia, ktorou je ošetrená textilná surovina. Odtiaľto po vytriedení putuje buď na ďalšiu recykláciu, alebo do secondhandových predajní siete Textile House.

Spoločnosť vo svojej triediarni vytriedi 25-tisíc ton oblečenia ročne. Jej ambíciou je toto množstvo ďalej zvyšovať. Obrovskú halu pri Senci s rozlohou 16-tisíc štvorcových metrov nadizajnovala na dvojnásobok. V expanzii ju zatiaľ brzdí nedostatok pracovnej sily.

Kvalita je zo Škandinávie

Do triediarne prichádza kamión, ktorý priviezol textil. Vysokozdvižný vozík postupne vykladá veľké biele baly.

Hlavní dodávatelia firmy Textile House pochádzajú zo západnej Európy, no čoraz viac suroviny prichádza zo Škandinávii, kde je kvalita oblečenia podstatne vyššia.

Vrecia putujú linkou do hornej časti haly, kde si triedička časť textilnej suroviny „nadávkuje“. Nasleduje hlavné triedenie suroviny – podľa toho, či je jej kvalita dostatočná na ďalší predaj, alebo pôjde na recykláciu.

Ak sa surovina bude ďalej spracúvať, treba ju roztriediť podľa materiálu. Bavlna, džínsovina, polyester... Každá kategória má svoje využitie a odberateľov, ktorí ju vedia zužitkovať. Dostáva sa k nim v 400-kilogramových balíkoch.