Biznis secondhandov rastie. Kilovka a Genesis plánujú expanziu

Objem predaj oboch sieťach rastie.

20. jan 2020 o 13:19 Tatiana Kapitánová

Do secondhandov mieri oproti minulosti kvalitnejší tovar.(Zdroj: INDEX)

„Prosím vás, je táto blúzka ešte moderná?“ pýta sa dôchodkyňa mladej ženy a ukazuje jej ružový kúsok z lesklého materiálu. „Už asi nie. To sa nosilo pred pätnástimi rokmi,“ radí jej zákazníčka.

V bežnom obchode by sa asi nestalo, aby sa pri jednom vešiaku stretli všetky vekové i zárobkové skupiny nakupujúcich. V second handoch je to vďaka rozmanitej ponuke oblečenia možné.

Bohatí, sociálne slabší, mladí i starí. Okrem toho, že väčšinu zákazníkov predajní s oblečením z druhej ruky tvoria ženy, už sa nehanbia hovoriť o tom, že v týchto obchodoch nakupujú. Naopak, dnes sa s tým, že podporujú takzvanú slow fashion, dokonca pochvália.

S pôvodnými visačkami

Že sa vnímanie second handov oproti minulosti zmenilo, potvrdzuje šéf siete Kilovka Marek Hořinka: „Pre mnohých ľudí boli miestom, kde je neporiadok a kopa nepoužiteľných starých vecí.“

Ani jedno podľa neho dnes neplatí. Hovorí, že predajne sú čisté s prehľadne usporiadaným kvalitným tovarom za zlomkové ceny v porovnaní s novými. Kým kedysi prevládala predstava, že v „sekáčoch“ sú iba veci, ktoré by mali skončiť v koši, dnes sa na vešiakoch objavujú aj kúsky s pôvodnými visačkami.