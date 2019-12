Vojna medzi Kauflandom a Unileverom sa skončila

Na Slovensku chýbalo 34 výrobkov.

4. dec 2019 o 18:31 Tatiana Kapitánová

Nanuky, čaje, bujóny, kozmetika či čistiace prostriedky. Vlani vypadlo z pultov Kauflandu takmer päťsto výrobkov. Centrála siete sa totiž nedohodla so spoločnosťou Unilever. Problém sa v menšom meradle dotkol aj Slovenska.

Dôvodom rozchodu dlhoročného partnerstva spoločností mala byť cenová politika výrobcu.

„Spoločnosť drasticky zvýšila nákupné ceny pre Kaufland v Nemecku, ktoré neprijal, a preto neponúka viac niektoré značkové produkty Unileveru," uviedla minulý september hovorkyňa spoločnosti Lucia Langová.

Unilever vtedy celú vec nekomentoval.

Bez bujónov a čističov

Rozchod firiem sa najviac dotkol nemeckého trhu, kde zo sortimentu Kauflandu vypadlo 480 produktov značiek ako napríklad Magnum, Lipton, Dove či Domestos. Reťazec pozastavil predaj výrobkov aj v Česku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku. Obmedzenia predaja sa v jednotlivých krajinách líšili.

Na slovenskom trhu Kaufland vyradil zo sortimentu 34 výrobkov.

Medzi nimi boli instantné polievky či bujóny značky Knorr i pracie prášky a aviváže značiek Surf a Coccolino. Diskont vyradené výrobky nahradil inými značkovými výrobkami alebo vlastnými privátnymi značkami.

Najnovšie sa však firmy udobrili a na stole je nová zmluva. „Medzi spoločnosťami Unilever a Kaufland bola v rámci rozhovorov uzavretá dohoda. Tešíme sa, že našim zákazníkom môžeme opätovne od konca novembra postupne ponúknuť známe produkty zo sortimentu spoločnosti Unilever,“ uvádza hovorkyňa siete na Slovensku Lucia Langová.

Či sa vrátia výrobky Unileveru v rovnakom alebo pozmenenom zložení nespresňuje.

Taktiež nie je známe, kto musel zo svojich požiadaviek viac ustúpiť. „Zásadne nekomentujeme dôverné dohody s našimi obchodnými partnermi,“ cituje hovorcu spoločnosti Unilever portál Retail Detail.

Návrat produktov do jednotlivých krajín sa začal koncom novembra, no zalistovanie všetkých by malo trvať až do konca januára.

Stáva sa to bežne

Kaufland i Unilever majú skúsenosti s tým, že nie všetky obchodné rokovania skončia úspešným podpisom zmluvy. Pred tromi rokmi stiahol britský reťazec Tesco zo svojho online predaja nátierky Marmite, pracie prášky Persil či majonézy Hellman's.

Stalo sa tak potom, čo chcel Unilever zvýšiť Tescu nákupné ceny o desať percent ako kompenzáciu za oslabenie libry. Nezhody však netrvali dlho.

Slovenský Kaufland sa zas pred tromi rokmi nepohodol so slovenským výrobcom Tatrakon, ktorý má vo svojom portfóliu napríklad omáčku na špagety Morca Della. Producent žiadal zvýšenie nákupnej ceny o 15 centov, pretože zaviedol nové konzervy, ktoré sa dajú otvárať aj bez otvárača.

Reťazec však toto navýšenie označil za neakceptovateľné. Na pultoch nakoniec omáčka chýbala deväť mesiacov.