Primark: Anomália s lacnými handrami na obriom priestore

Reťazec je symbolom plytvania.

6. dec 2019 o 13:14 Jozef Tvardzík

Po tom, ako vstúpil na slovenský trh nemecký e-shop About You s agresívnou marketingovou kampaňou, do ktorej sa za pár tisíc eur zapredali desiatky (bez)významných spevákov a influencerov, plánuje preraziť na našom trhu ďalší hráč veľkej ligy.

Britsko-írsky reťazec Primark je stelesnením chladnokrvného fast fashion priemyslu. Podobne ako About You predáva lacné handry a spolieha sa na sentiment a impulzívnosť nákupu smrteľníka.

Súvisiaci článok Kráľ fast fashion prichádza, Primark otvorí v Bratislave Čítajte

Obe firmy spája len to, že dokážu na sociálnych sieťach efektívne komunikovať s publikom a uprednostniť cenu pred kvalitou.

No kým About You sa snaží preraziť v online priestore, Primark predaj cez e-shop dlhodobo ignoruje.

V čase, keď módny reťazec Forever 21 ohlásil bankrot a H&M klesajú dlhodobo tržby aj pre to, že nezachytil nástup e-commerce, je prístup Primarku otvárať obrovské predajne na prvý pohľad nepochopiteľný.

Rekordne veľké plochy

Stratégia však má zmysel. V Eurovei má Primark do dvoch rokov otvoriť obchod na dvoch podlažiach s predajnou plochou 3660 metrov štvorcových. Na slovenské pomery je to extrém, ale „nič moc“ v porovnaní s tým, čo reťazec ponúka v domovskej Veľkej Británii.

Tento rok v apríli značka otvorila v Birminghame vôbec najväčšiu predajňu sveta. S rozlohou 14 761 metrov štvorcových sa dokonca zaradila do Guinnessovej knihy rekordov.

Obchod sa rozprestiera na piatich podlažiach. Sieť stavila na to, že otvorenie čoraz väčších obchodov prinesie zároveň aj vyššie tržby a väčší zážitok, čím ignoruje stratégiu konkurenčných značiek, pre ktoré sa kamenné predajne stávajú nákladovou záťažou.

Tým, že Primark nepredáva oblečenie online, pôsobí ako zvláštna anomália v celom odvetví. Sieť si uvedomuje, že jeho zisky sú poháňané nižšími maržami a cenami.