VW má nové modely, takto sa vyrábajú elektroautá v Bratislave (fotogaléria)

Slovenský Volkswagen vyrába tri elektromobily.

10. dec 2019 o 18:59 TASR, Martin Lindák

BRATISLAVA. Spoločnosť Volkswagen Slovakia zvyšuje podiel čisto elektrických vozidiel vo výrobe. V auguste začala sériovo vyrábať vynovený Volkswagen e-up s väčším dojazdom a koncom roka dostali elektrický pohon ďalšie dva modely Škoda Citigoe iV a Seat Mii electric.

Pre slovenský trh je dostupný model od Volkswagenu a Škody. Seat sa zatiaľ na Slovensku nepredáva.

Automobilka, ako uviedol predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovensko Oliver Grünberg, tým reaguje na meniace sa globálne rámcové podmienky a ako súčasť koncernu Volkswagen si kladie za cieľ výrazne redukovať produkciu CO2 ako pri vozidlách, tak aj pri samotnej výrobe.

Musia prechádzať na elektromobily

Automobilky, či chcú alebo nie, musia povinne prechádzať na elektromobily. Núti ich k tomu Európska únia, ktorá sprísňuje limity na CO2 na kilometer za všetky vozidlá, ktoré automobilky vyrobia.

V súčasnosti je limit nastavený na 118 g na kilometer. Od roku 2021 klesne na 95 g na kilometer.

Rok 2021 je referenčným pre ďalšie limity. Od roku 2030 budú musieť mať osobné autá emisie nižšie o 37,5 percenta ako v roku 2021. Dodávky o 31 percent.

Pri prekročení limitu čo len o jeden gram hrozí pokuta vo výške 95 eur za vozidlo.

Na to, aby sa splnil medzicieľ v roku 2025 (o 15 percent nižšie emisie ako v roku 2021), podiel všetkých elektromobilov bude musieť dosiahnuť 10 percent, tvrdí konzultačná spoločnosť Deloitte.

V roku 2017 to bolo približne 0,8 percenta, avšak spolu s plug-in hybridmi.

Štáty ako Írsko, Slovinsko či Holandsko sa dokonca zaviazali, že úplne ukončia predaj vozidiel so spaľovacím motorom do roku 2030.

Vývoj elektromobilov a hybridov sa preto začína pomaly rozbiehať. Kým pred pár rokmi sa s elektromobilom spájala najmä americká Tesla, dnes ich už majú v ponuke všetky relevantné automobilové značky.

Tri čisto elektrické modely

Volkswagen sa už dávnejšie zaviazal k parížskej klimatickej dohode. Položil základy, aby bol v súlade so stratégiou goTOzero do roku 2050 CO2 neutrálny.

Udržateľná výroba automobilov je jedným zo zásadných princípov aj v spoločnosti Volkswagen Slovakia.

„Naším spoločným cieľom je zníženie zaťaženia životného prostredia o 45 percent na jedno vyrobené vozidlo v porovnaní s referenčným rokom 2010 a smerovanie k CO2 neutrálnej produkcii," povedal Grünberg.

Prvé čisto elektrické vozidlo koncernu Volkswagen zišlo z výrobnej linky v roku 2013 práve v Bratislave. Volkswagen e-up sa už šesť rokov vyrába na Slovensku.

V tomto roku prešiel segment malých mestských vozidiel významnými zmenami a elektrifikáciou.

Volkswagen up! sa vyrába v troch motorizáciách, a to s ekologickými pohonmi (čisto elektrický ako e-up a CNG ako eco up) a so spaľovacím benzínovým motorom. Modely Škoda Citigo e iV a Seat Mii electric sú produkované ako výlučne elektrické vozidlá.

Všetky tri elektrické modely disponujú dlhším dojazdom a výbavou, čím spĺňajú očakávania pri zabezpečení ekologickej a pohodlnej mestskej mobility.

Volkswagen Slovakia produkuje celkovo osem modelov piatich značiek. Z nich sú už dnes tri čisto elektrické.

Elektrifikácia pohonov sa dotýka aj segmentu SUV, v ktorom sú ako ekologickejšie alternatívy vyrábané štyri modely s hybridným pohonom (Porsche Cayenne a Porsche Cayenne Coupé ako PHEV, Audi Q7 a Audi Q8 ako MHEV).

Elektrické autá vyrába aj PSA group

Okrem Volkswagenu vyrába elektrické automobily na Slovensku od tohto roka aj PSA group, a to model E-208. Žilinská Kia zatiaľ na Slovensku žiadny elektrický model nevyrába.

Volkswagen vyrába zároveň aj plug-in hybridy, a to Volkswagen Touareg a Porsche Cayenne. Kia vyrába v Žiline mild-hybrid Sportage.