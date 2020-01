Kam to ľudí ťahá? Desať obcí, ktorým pribudlo najviac obyvateľov

Satelity nie sú len v okolí Bratislavy.

26. jan 2020 o 14:40 Tomáš Vašuta

Ušetriť a do práce či školy dochádzať dlhšie alebo zaplatiť za bývanie v meste s adekvátnou prirážkou. Táto dilema trápi tisícky rodín po celom Slovensku. A netýka sa len Bratislavy, hoci tam je tento problém zrejme najvypuklejší.

Článok je súčasťou januárového čísla magazínu Profit (INDEX).

Aj súčasný starosta obce Lukavica Michal Bartko stál pred desaťročím pred takouto závažnou otázkou. Rozmach realitného trhu vtedy vybičoval ceny nehnuteľností na maximá. Platilo to aj o Zvolene a Banskej Bystrici.

„Kým v týchto mestách sa cena pozemkov v tom čase pohybovala na úrovni dvetisíc slovenských korún za štvorcový meter, v Lukavici sa predávali za 1 200 korún,“ spomína.

A tak sa do Lukavice presťahoval. Jej výhodou je, že leží na pol ceste medzi Zvolenom a Banskou Bystricou.

Rovnako sa rozhodli aj desiatky ďalších rodín z okolia. Obec tak za uplynulých desať rokov zaznamenala populačný boom. Kým koncom roka 2009 v nej žilo 139 obyvateľov, v roku 2018 ich bolo už 270.

Súvisiaci článok Zmiznú z máp? Desať slovenských obcí, ktorým ubudlo najviac obyvateľov Čítajte

„Do obce prišli noví obyvatelia, ale aj myšlienky,“ pochvaľuje si M. Bartko. Na druhej strane, podobne ako ďalší starostovia takzvaných satelitov musí riešiť občiansku vybavenosť a infraštruktúru. Nehovoriac o strate vidieckeho charakteru obce.

INDEX zostavil rebríček desiatich obcí, ktoré zažili najväčší populačný boom. Vychádzali sme z oficiálnych čísel Štatistického úradu SR.

Dulova Ves

Dulova Ves. (zdroj: Wikimedia/Jozef Kotulič/CC)

Okres Prešov

Počet obyvateľov v roku 2009: 647

Počet obyvateľov v roku 2018: 1 246

Percentuálna zmena: 92,58 percenta

Ak by ste odmerali vzdialenosť medzi tabuľou oznamujúcou vstup do Prešova a Dulovou Vsou, napočítali by ste len niekoľko desiatok metrov. Práve to je skutočnosť, ktorá sa podpísala pod výrazný nárast obyvateľstva v tejto obci.

Aj keď tomu pomohlo aj jej vedenie. „Vytvorili sme novú lokalitu určenú na výstavbu rodinných domov,“ vysvetľuje starostka Dulovej Vsi Barbora Ježíková. Záujem o bývanie prakticky na okraji krajského mesta bol a stále je veľký.