Ako vyzerá poistenie u nás? Často podceňujeme poistku i riziká

Stále veľký podiel Slovákov poistenie podceňuje a bagatelizuje možné škody.

12. dec 2019 o 21:00 Jozef Tvardzík

Riziko, že vám dom poškodí pád lietadla alebo vám zhorí úderom blesku, je blízke nule. No málo pravdepodobná bola aj tragická udalosť, ktorá sa stala pred týždňom v Prešove.

Pri výbuchu plynu, ktorý prakticky zdevastoval celý bytový dom a blízke okolie, zahynuli siedmi ľudia, jedna osoba je stále nezvestná. Tí ľudia, ktorí prežili, sa prizerali, ako im zhoreli spomienky, doklady a domov, do ktorého investovali nemalé peniaze.

O niečo reálnejšie už znie riziko, keď návalové dažde rozvodnia neďaleký potok a cez váš pozemok sa preženie ničivá spúšť, ktorá strhne všetko, čo sa jej postaví do cesty. K týmto situáciám dochádza pravidelne počas letných mesiacov, keď pozorujeme čoraz častejšie výkyvy počasia.

Ako poistiť bytovku

Ak bývate v bytovom dome, mali by ste dbať na minimálne dve veci: poistená by mala byť nielen celá bytovka, ale zároveň by ste si mali vybaviť aj poistenie vašej domácnosti. Ide o dve odlišné poistky.