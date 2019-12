Startupy sú v Bratislavy, štát posiela milióny inde

Nitroterra, Boosterberg, Nettle, Healthclip, Fumbi, Inphinity, Uxtweak. Sedem z desiatich podnikateľských projektov zo Slovenska, ktoré sa tento rok dostali do užšieho výberu súťaže inovatívnych startupov FTRNW Awards (predtým Startup Awards), má sídlo v Bratislave.

Len tri rozvíjajú ich zakladatelia mimo hlavného mesta – v Košiciach, Handlovej a Galante.

Regionálny výpočet nemá za úlohu rozdúchavať ďalšie kolo východniarsko-západniarskej debaty. Iba pragmaticky ilustruje, že startupová aktivita sa koncentruje do Bratislavy.

Prečo je to dôležité? Lebo štát chce v nasledujúcich štyroch rokoch do startupov investovať z eurofondov dohromady 68 miliónov eur. A väčšina z nich má ísť do začínajúcich firiem, ktoré sídlia mimo Bratislavského kraja.

V článku sa dočítate: V čom sú rozdielne podmienky na investovanie do startupov v Bratislave a mimo nej

Prečo sú takto nastavené podmienky

Čo si o tom myslia správcovia investičných fondov, ktorých vybral štátny Slovak Investment Holding

Ako chcú správcovia vyhľadávať startupy, do ktorých budú investovať

Tri regionálne rozdiely

Investície sú pre startupy dôležitým zdrojom príjmov v počiatkoch podnikania i neskôr. Peniaze, ktoré získajú od externých investorov (súkromných firiem alebo štátu) výmenou za majetkový podiel, im umožňujú dokončiť vývoj produktov, rozbehnúť predaj a expandovať na zahraničných trhoch.

Z balíka 68 miliónov eur sa má do firiem pôsobiacich v hlavnom meste a v troch priľahlých okresoch Bratislavského kraja investovať niečo cez desať percent. Pre mladé firmy v ostatných siedmich krajoch Slovenska je nachystaných celkovo 61,1 milióna eur.