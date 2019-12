Šéfka Pelikána: Desaťeurová letenka lietadlo nezaplatí

Začínala ako radová zamestnankyňa cestovnej kancelárie, kde klientom pomáhala kupovať letenky. Pred pätnástimi rokmi spustila prvý online predaj leteniek na Slovensku. Dnes platforma Pelikán funguje na trhoch V4, v Rakúsku i v Nemecku.

V rozhovore pre INDEX šéfka spoločnosti Pelikán Tatiana Ondrejková hovorí, ako sa mení cestovanie i podnikanie.

Máte aktuálne kúpené nejaké letenky?

Nemám. Tento rok som bola na rodinnej dovolenke na Sardínii, ale teraz nemám ďalšie plány. Cestovanie mám rada, no nemusím každý mesiac sedieť v lietadle. Toto obdobie mám už za sebou.

Nie som tá vášnivá nakupovačka, ktorá ak vidí super akciu, hneď kupuje. Keď cítim, že potrebujem oddych, vtedy to začnem riešiť a rozhodujem sa veľmi impulzívne krátko pred cestou.

Nakupujete letenky cez e-shop Pelikán alebo idete priamo na stránku leteckej spoločnosti?

Nakupujem cez Pelikána, lebo sa mi nechce chodiť na stránky aerolínií a vyklikávať. U nás sa mi to zdá pohodlnejšie.

Niektoré aerolínie majú proces nákupu príliš zdĺhavý a ešte na vás vyskakuje milión okien, aby ste si niečo dokúpili. Na začiatku možno uvidíte cenu letenky desať eur, ale na konci skončíte pri 150 eur. Neuvedomíte si a zakliknete niečo navyše.

Ďalšia vec, ktorú si ľudia neuvedomujú a na ktorej špeciálne nízkonákladovky zarábajú, sú konverzie mien.

Akým spôsobom?

Môžete si kúpiť letenku z Prahy, ktorej cena sa vám zobrazuje v eurách, ale na konci, keď zadáte kartu, sa vás systém spýta, či to chcete naúčtovať v eurách alebo českých korunách. Ak si to nevšimnete a nezakliknete eurá, preráta vám to svojím kurzom. Tak môžete prísť o značnú sumu.

Stáva sa to pomerne často, pretože aerolínie hľadajú spôsoby, ako zaplatiť dopravu. Letenky za desať eur lietadlo do Paríža ani Londýna nezaplatia.

Päť eur z letenky

Ale nejakú maržu na letenkách máte.