Sníval o bojnickej ZOO. Dnes má najlepší zoopark Európy

O rozvoj Níreďházy sa pričnili aj potomkovia Slovákov.

6. jan 2020 o 15:46 Zuzana Zimmermannová

Mnohé deti snívajú o tom, že sa stanú pilotmi, umelcami alebo superhrdinami, ale László Gajdos sa videl vo svete plnom hlasov rozmanitých zvierat a vône exotických rastlín.

Odmala v prírode zachraňoval, čo sa dalo. Keď mal desať rokov, presvedčivo vyhlásil, že raz bude mať vlastnú zoologickú záhradu. Na rozdiel od príbehu z filmu Kúpili sme zoo si maďarský zoológ tú svoju vybudoval od nuly takmer sám.

„Som asi jedno z mála detí, ktorému sa takýto odvážny sen splnil,“ hovorí riaditeľ vyhľadávanej Sóstó zoo v meste Níreďháza (maď. Nyíregyháza). Projekt, ktorý už dvakrát získal titul Najlepší zoopark Európy, vďaka všakovakým lákadlám ročne privíta pol milióna návštevníkov.

Dostať sa na takúto úroveň si však vyžadovalo veľa úsilia. „Kedysi tu stál len veľký les. Keď som povedal, že si v ňom založím zoologickú záhradu, ľudia len krútili hlavou."

Hovorili mu rob si, si čo chceš, ale peniaze na to nedostaneš. "Neodradilo ma to, chodil som do zoologických záhrad po celom svete a žobronil, aby mi darovali po exemplári zvierat,“ spomína L. Gajdos, ktorý sa pred 23 rokmi stal riaditeľom zooparku.

Medzi zvieratami

Dnes v rozľahlom 35-hektárovom dubovom lese žije vyše päťtisíc zvierat vrátane sibírskeho tigra, ľadových medveďov, najväčšieho jaštera – varana komodského, nosorožcov indických či bielych vlkov z Kanady.

Zvieratá sú rozdelené podľa jednotlivých kontinentov, a tak sa tu dá za jeden deň precestovať celý svet.

László Gajdos (zdroj: Zuzana Zimmermannová)

V presklenom tuneli oceanária plávajú tri druhy žralokov z Indického oceánu, vo veľkých výbehoch Tarzanovho chodníčka si nažívajú žirafy, levy, gorily, slony aj hrochy a pri zurčiacom vodopáde sa otvára tropická džungľa.