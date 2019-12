PS-Spolu: Štát chce nevýhodne kúpiť budovu od Rattaja. Ten to odmieta

Rattaj označil informácie o nevýhodnom obchode za nepravdivé.

BRATISLAVA. Vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) chcú v najbližších dňoch, počas sviatkov, bez súťaže a veľmi nevýhodne kúpiť budovu v bratislavskej Petržalke pre dátové centrum od bývalého spolumajiteľa J&T Igora Rattaja za 38 miliónov eur. Tvrdia to lídri opozičnej mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban a Miroslav Beblavý.

Rattaj politikom oponuje.

"Slovensko si chce kúpiť budovu pre servery za 38 miliónov eur. V tejto budove si už štát raz kúpil jedno poschodie za 14 miliónov eur. Je to dokopy 52 miliónov eur za budovu pre servery slovensko.sk. Budovu si chce kúpiť od bývalého partnera J&T, ktorý vlastní 95 percent v budove. Kupuje si ju bez akejkoľvek odbornej diskusie, žiadna debata ku cloudu sa k tomu neuskutočnila, že niečo takéto Slovensko potrebuje," spresnil Truban.

Truban vyzýva Pellegriniho

Truban vyzval na brífingu premiéra Pellegriniho, aby konal a zastavil nevýhodnú kúpu budovy pre štátne datacentrum.

"Takýto postup vyvoláva podozrenie, že ide o typické kšefty, na ktorých daňovníci prerobia a zarobia opäť len oligarchovia. Vyzývam premiéra Petra Pellegriniho, aby tento nákup zastavil," povedal Truban.

Obchod za 38 miliónov eur chce podľa Trubana štátna agentúra NASES uzavrieť narýchlo. Existuje riziko, že zmluvu o kúpe datacentra podpíše a zverejní počas vianočných sviatkov. Zámerne v čase, keď sa ľudia politike nevenujú. Nákup sa má odohrať narýchlo bez riadnej diskusie s odbornou verejnosťou.

Truban dodal, že jeden z telekomunikačných operátorov dokázal postaviť porovnateľné moderné dátové centrum za približne 15 miliónov eur vrátane techniky.

Rattaj: Rokujeme o tom už dlho

Rattaj v reakcii pre médiá a INDEX označil informácie o nevýhodnom obchode cez Vianoce za nepravdivé. "Sú to veci, o ktorých sa rokuje dlho. S rokovaniami však zďaleka nie sme v takom stave, ako sa tu hovorilo," poznamenal.

Poschodia budovy, ktoré chce štátna agentúra získať do vlastníctva "zo strategických dôvodov," chcel Rattaj podľa svojich slov prenajať VÚB banke.

"Rámec, za ktorý by sa to chcelo kúpiť, je niekde do 38 miliónov eur. Vôbec sa zatiaľ nejednalo o cene, vôbec sa nejednalo o zmluve a nebude sa o tom jednať cez Vianoce," zdôraznil Rattaj. Kedy by sa mala podpísať kúpno-predajná zmluva, podľa neho "záleží od štátu".

"Povedal som, že sme to pripravení predať, pokiaľ to má štát záujem kúpiť. Základom transakcie má byť znalecký posudok, ktorý si nechá vypracovať štát," dodal Rattaj, ktorý si nemyslí, že cena za predmetnú budovu na úrovni 38 miliónov eur je "ustrelená", aj vzhľadom na množstvo naištalovaných technológií.