Na eKasu ostávajú posledné dni. Dá sa to ešte stihnúť?

Finančná správa sľubuje masívne kontroly.

27. dec 2019 o 3:42 Martina Raábová

BRATISLAVA. Od januára musia mať všetci podnikatelia, ktorí majú povinnosť evidovať tržby, pripojenú registračnú pokladnicu na eKasu.

Ide o systém Finančnej správy, do ktorého automaticky natekajú informácie o všetkých tržbách obchodov či reštaurácií. Zmyslom takzvanej online evidencie tržieb je zníženie úniku na daniach.

Pôvodný termín na pripojenie do eKasy bol 1. júl. Keďže podnikatelia a ani dodávatelia pokladníc pred oficiálnym dátumom nestíhali, štát urobil ústupok.

Rozhodol sa, že do konca roka podnikateľov nebude pokutovať za to, že eKasu nemajú, podmienkou však je, aby prevádzky do júla o kód k eKase aspoň požiadali.

Kto si doposiaľ eKasu nevybavil, čas má už len niekoľko pracovných dní. Tí, čo doteraz nestihli o kód k eKase požiadať, by to už nemali odkladať.

Veľké pokuty aj koniec biznisu

Za to, že podnikateľ nemá eKasu a ani nepožiadal o kódy finančnú správu, hrozia pokuty a v krajnom prípade môže podnikateľ prísť o biznis.