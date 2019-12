Na čo je drahé spodné prádlo a čo má krčma s krízou. Toto je 10 top kníh o ekonomike

Vyberali sme z noviniek roka 2019.

31. dec 2019 o 9:13 Jozef Tvardzík

Rok 2019 bol opäť bohatý na zaujímavé knihy. V nasledujúcom výbere sme sa pokúsili zhrnúť tie najlepšie z literatúry faktu, ktoré by sme zaradili do sekcie ekonomiky.

Samozrejme, ide do istej miery o subjektívny rebríček, preto ak máte vlastné tipy na zaujímavé knihy, ktoré tento rok vyšli, dajte nám o nich vedieť v komentároch.

1/ Rory Sutherland - Alchemy: The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense

Autorom knihy je šéf britskej marketingovej agentury OgilvyOne, ktorý sviežim jazykom odkrýva spôsoby, ako lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské trendy s vtipnou dávkou behaviorálnej ekonómie a psychológie.

Autor je presvedčený, že človek je iracionálna bytosť. Často robí hlúpe rozhodnutia, na ktoré sú všetky poučky krátke (nefunkčné). Ľudia nesprávajú len na základe objektívnych dôvodov a ceny, ale často dávajú na emócie, čo je mantra úspechu marketingu.

V knihe tak R. Sutherland napríklad rieši, ako je možné, že energetické nápoje Red Bull dobyli globálny trh, keď už pri vstupe na trh šlo o nechutný nápoj, podávaný v maličkej plechovke za vysokú cenu.

Alebo: Prečo si ženy nakupujú drahú kozmetiku a spodnú bielizeň? Nejde o to, aby sa páčili mužom, ale aby si sami zvýšili sebavedomie.

Autor knihy spomína aj zosnulého šéfa švédskeho gigantu Ikea Ingvara Kamprada, ktorý bol presvedčený, že úsilie investované do nákupu a montáže nábytku zvýšilo vnímanú hodnotu finálneho produktu. Išiel tak proti logike šetriť zákazníkovi čas a vlastnú námahu.

2/ Clayton Christensen, Efosa Ojomo a editorka Karen Dillonová - The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty