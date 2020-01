Ako sa zmenia mzdy v roku 2020? Polepšia si najmenej zarábajúci

1. jan 2020 o 12:02 Martina Raábová

BRATISLAVA. Najvýraznejší rozdiel na výplatnej páske pocítia v roku 2020 zamestnanci, ktorí zarábajú najmenej. Od januára sa výrazne zvyšuje minimálna mzda - zo súčasných 520 eur na 580 eur.

Pre zamestnancov, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, to bude síce znamenať viac peňazí na výplatu, avšak aj vyššie odvody do zdravotnej poisťovne. A to kvôli odvodovej odpočítateľnej položke.

Minimálna mzda sa síce zvyšuje, no hranica príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné odvody ostáva na pôvodnej výške. Aj naďalej si môžu zamestnanci uplatniť, ich hrubá mzda však nesmie byť vyššia ako 570 eur.

Znamená to, že na odpočítateľnú položku na zdravotné odvody budú mať stále nárok napríklad zamestnanci, ktorí pracujúci na skrátený úväzok.

Vyššie odvody, nezdaniteľné minimum...