Na tuneli Višnové zarábajú firmy blízke daňovým funkcionárom

Nahráva to verzii o účelovej razii Kriminálneho úradu Finančnej správy.

2. jan 2020 o 10:58 Xénia Makarová, Martin Turček

Článok vznikol v spolupráci Nadácie Zastavme korupciu a spravodajského portálu Aktuality.sk.

Ubehlo tri a pol roka, odkedy elitní daňoví kriminalisti spravili raziu na Višňovom. Ide o kľúčovú časť severného diaľničného spojenia a budúci najdlhší slovenský tunel za zhruba 400 miliónov eur.

Rok od zásahu opozícia obvinila daniarov, že zásah bol účelový, keďže sa dlho neobracali na políciu.

Trestné oznámenie na milión eur im malo podľa informácií opozičnej poslankyne (SaS) Lucie Nicholsonovej mesiace ležať v šuplíku.

V týchto dňoch sa autori tohto textu dostali k informáciám, ktoré verzii o účelovom zásahu Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) na stavbe ešte viac nahrávajú.

Súvisiaci článok Sága Višňové pokračuje. Čo predchádzalo razii? Čítajte

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pretláča na stavbu tunela firmy s prepojením na funkcionárov KÚFS. A to za veľmi podivných okolností, bez štandardnej súťaže.

Navyše, okolo tunela prebehla nová policajná razia. Nie však už v súvislosti s daňami, ale kvôli nadmernému preplácaniu faktúr.

Pôvodní stavbári pod tlakom NDS pred pár mesiacmi z Višňového odišli, pretože údajne nestavali dosť rýchlo. Nový stavbár stále nie je vybraný, NDS má zatiaľ hotové len podklady k súťaži.

Blízke funkcionárom KÚFS

Aj preto NDS pred pár týždňami požiadala pôvodného stavbára tunela, teda združenie talianskeho Salini a prešovskej Dúhy, aby na dodatočné práce uzatvorila zmluvy s niekoľkými firmami.

Okrem iného ide o firmy Lama SK, Guarding a GBM1. Všetky majú prepojenie na funkcionárov KÚFS, ktorí buď rozhodovali, alebo boli prítomní pri dávnejšom zásahu pri tuneli.

„Práce budú vykonané v nasledovnom rozsahu určenom objednávateľom,“ uviedla NDS, ktorá tieto firmy a ich ceny nevybrala cez štandardnú súťaž, ale cez prieskum trhu. Ide o voľnejšiu formu obstarávania, pri ktorej si sama NDS vypýta ponuky od vytipovaných firiem.

Úsek Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala (zdroj: INEKO)

Na ochranu trasy a tunela žiadala NDS zazmluvniť bratislavskú spoločnosť Lama SK. Ide o jednu z najväčších bezpečnostných služieb na Slovensku, ktorá má väzby na šéfa daňových kriminalistov.

Ľudovít Makó vedie Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) od roku 2014. V Lama SK pôsobí na vysokej manažérskej pozícii jeho družka. Sám Makó firme prenajíma areál v rodnom Jelenci.

Podľa schránkového registra je konečným vlastníkom Lamy SK Boris Reken. V minulosti pôsobil v bezpečnostnej firme Abas, rovnako ako Makó.

Lama SK sa do schránkového registra zapísala len vlani v lete. Je to podmienka pre obchodovanie so štátom. Už v mesiaci zápisu stihla podpísať zmluvu so železnicami a krátko na to aj dohodu o mlčanlivosti s poštou.

Diaľničiari jej v roku 2019 za pár mesiacov služieb pri Višňovom zaplatili 190-tisíc eur.

Ďalšia SBS

Lama SK nie je jediná esbéeska, ktorú chcela Národná diaľničná pri Višňovom zazmluvniť. Od pôvodného stavbára žiadala preplatiť tiež faktúry pre firmu Guarding.

Ide o ďalšiu bratislavskú bezpečnostnú firmu, ktorej vlastníkom je právnik z Jelenca. Autá firiem Lama SK aj Guarding parkujú v priestoroch ďalšej bezpečnostnej firmy Nipeli, ktorá patrí bratovi Ľudovíta Makóa Marekovi.

Pôvodne mala Guarding z tunela zabezpečiť prevoz a predrvenie materiálu. V predmete jej činnosti takáto činnosť pribudla len v septembri 2019. Či to bol dôvod, prečo k zmluve nakoniec neprišlo, nevedno. V každom prípade, NDS nakoniec na rovnakú činnosť „z kapacitných dôvodov“ zazmluvnila inú firmu, čadčiansku firmu GBM1.

Guarding teda služby na Višňovom nedodáva, diaľničiari mu však aj tak za služby na iných zákazkách od vlaňajška preplatili cez 100-tisíc eur.

Finančná správa konflikt záujmov so svojím predošlým zásahom nevidí. „V prípade spoločnosti Dúha boli postupy finančnej správy verejne prezentované,“ uvádza hovorkyňa daniarov Ivana Skokanová.

Vo veci spotrebných daní bolo podľa nej trestné stíhanie zastavené na základe výsledkov odobratých vzoriek minerálneho oleja. Pri podozrení z podvodov na DPH daniari podali trestné oznámenie na políciu pre podozrenie z trestného činu skrátenia dane a poistného vo výške viac ako štyri milióny eur.

Ako dodala Skokanová, daniari nemajú dôvod zisťovať vzťahy firiem, ktoré nesúvisia s činnosťou Finančnej správy.

V polovici decembra NAKA zasahovala na viacerých miestach v súvislosti so stavbou Višňového. Okrem iného v centrále Dúhy, ale aj NDS. (zdroj: SITA )

V akom štádiu je podnet od daniarov, nevedno. Polícia v polovici decembra urobila ďalšiu raziu na tuneli, v NDS, ale aj centrále prešovskej Dúhy. Jasné je, že aktuálna razia nemá s daňami veľa spoločné. Preverovať sa mala najmä možnosť prehnanej sumy faktúr za betón.

Od firiem sa dištancoval aj samotný Makó: „Vo Vami menovaných spoločnostiach nemám žiadny majetkový podiel, je preto absolútne scestné ich v tomto význame so mnou spájať. Nemám ani informácie o ich zákazkách či klientoch.“

Konflikt záujmov na druhú

Ešte viac pochybností okolo zazmluvňovania firiem na tuneli po odchode pôvodného stavbára vzbudzuje firma GBM1. Aj tá má prepojenie na funkcionára KÚFS.

Polovičný podiel v nej vlastní manželka námestníka KÚFS stred Petra Blahu. Druhú polovicu vlastní bývalý obchodný partner funkcionára NDS Milana Čičku, ktorý je hlavným inžinierom NDS na Višňovom. Obaja spolu niekoľko rokov vlastnili inú firmu, Čička z nej odišiel po prestupe do NDS.

Firma môže podľa NDS za drvenie, nakladanie a odvoz 230-tisíc ton materiálu zinkasovať až 1,6 milióna eur. Len od októbra vystavila diaľničiarom faktúry za vyše 250-tisíc eur. Aj v tomto prípade NDS firmu vybrala cez prieskum trhu.

Čo sa týka možného konfliktu záujmov kvôli prepojeniu na štátnych funkcionárov, NDS ho nevidí. „NDS nedisponuje danými informáciami,“ uviedla hovorkyňa Michaela Michalová.

Diaľničiari na otázku priamo k Čičkovi do stanoveného termínu neodpovedali s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. To vedie Úrad špeciálnej prokuratúry a s ním súviseli decembrové razie NAKA.

Získať reakciu od samotného hlavného inžiniera sa autorom textu nepodarilo ani po opakovaných snahách kontaktovať ho telefonicky, aj písomne.

Jasné je, že firme GBM1 sa darí. Vznikla len pred troma rokmi, no už vlani jej tržby presahovali dva milióny eur. Otázke konfliktu záujmov ako aj zákonnosti obstarávania zákaziek na Višňovom po odchode pôvodného stavbára sa Aktuality.sk a Nadácia zastavme korupciu budú naďalej venovať.